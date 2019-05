Mit „Happy go lucky“ in den Muttertag

Nicht nur die Kirchenbesucher auf ihrem Heimweg, sondern auch die Bewohner des Hüttlinger Seniorenzentrums haben sich am Vormittag des Muttertags über einen bunten musikalischen Strauß des Musikvereins Hüttlingen um Dirigent Robert Wahl (Bildmitte) gefreut. Zwar ließ eine kühle Brise die Federbüschel auf deren Mützen flattern, doch tat das der guten Laune keinen Abbruch, zumal die Pflegerinnen die Bewohner, in wärmende Decken gepackt, in die Bachstraße geschoben hatten, um dort das Spiel der Kapelle genießen zu können. Die hatte – trotz des Benefizkonzerts mit der SHW-Bergkapelle am Abend zuvor im Bürgersaal – noch genug „Luft“, ihre Besucher mit entsprechender Musik aufzuwärmen und zu erfreuen und wurden schließlich auch mit reichem Beifall belohnt.