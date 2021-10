Mensa-Neubau für Alemannenschule beschlossen

Der Gemeinderat hat dem Neubau einer Mensa mit Unterkellerung für die Heizzentrale an das bestehende Sport- und Kulturzentrum Limeshalle zugestimmt.

Für die Ganztagsbetreuung, die in den nächsten Jahren gewährleistet sein wird, benötigt die Alemannenschule eine Mensa. In seiner öffentlichen Sitzung am 15. Juli hatte das Gremium nach einer Variantenuntersuchung durch das Büro walterarchitektur Ellwangen einen Mensa-Neubau mit Unterkellerung an das bestehende Sport- und Kulturzentrum Limeshalle beschlossen. Sonja Walter wurde mit der Ausarbeitung eines Baugesuchs beauftragt, damit ein Förderantrag im Schulbaubeschleunigungsprogramm gestellt werden kann.

Gleichzeitig ist beabsichtigt im Untergeschoss des Neubaus zwei zentrale 400 Kilowatt Pelletkessel für die Heizungsversorgung (Nahwärme) einzubauen. Sonja Walter erläuterte, wie der Neubau an den gemeinsamen Eingangsbereich der Limeshalle und des Bürgersaals angedockt werden soll. Das gemeinsame Foyer der Hallen wird somit erweitert und in der Eingangsebene eine Mensa untergebracht sein.

Diese beinhaltet eine sogenannte Regenerierküche, in der zwar nicht gekocht, aber das Essen aufbereitet und fertig gemacht wird. Auch ist an die notwendigen Neben- und Lagerräume gedacht. Am Mensagebäude ist ein ansprechender Außenbereich, Richtung Hang zur Schule, mit Sitzterrassen und hoher Aufenthaltsqualität geplant.

Als weitere Anpassungen des Außenbereichs werden die Parkplätze und die Feuerwehrzufahrt bis zu fünf Meter Richtung Norden verlegt werden. Auch für den bisherigen Spielplatz muss ein neuer Platz gefunden werden. Ebenso soll ein neuer Fußweg den Auto- vom Fußverkehr trennen.

Im Stockwerk unter dem Anbau wird sich der Heizungskeller mit einer Pelletheizung samt Lagerfläche und Technikräume mit neuer Lüftungsanlage für die Mensa und Küche befinden, erläuterte Martin Müller.

In einem umweltfreundlichen Netzverbund sollen über diese neue Heizung Teile des Schulgebäudes, Limeshalle, Bürgersaal und das Rathaus beheizt werden.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 9,5 Millionen Euro. Derzeit können Zuschüsse in Höhe von knapp sechs Millionen Euro beantragt werden.

Aufsummiert mit den bisherigen Ausgaben für die Schulerweiterung hat die Gemeinde rund 20 Millionen Euro in die Schule und weitere sechs Millionen Euro in Kindergärten investiert, führte Bürgermeister Günter Ensle vor Augen. Eine solche Summe sei nicht einfach für die Gemeinde zu schultern, aber es sei wichtig in Bildung zu investieren.

Der Gemeinderat stimmte auf der Grundlage der von Sonja Walter vorgestellten Pläne zu. Walter wird mit der Erstellung eines Baugesuchs beauftragt. Die Finanzierung sollte über den Haushalt 2022 und 2023 abgewickelt werden. Die Verwaltung wird beauftragt die entsprechenden Förderanträge zu stellen.