Martin Ursprung hat 175 Mal Blut gespendet

Das hat es in Hüttlingen noch nie gegeben, dass mit Martin Ursprung ein Mehrfachspender für 175 Blutspenden ausgezeichnet werden konnte. Die anderen Blutspenders pendeten dem „leuchtenden Vorbild“, wie ihn Bürgermeister Günter Ensle bei der Feier im kleinen Sitzungssaal des Rathauses nannte, starken Beifall.

Für Ensle sind die Blutspender die wahren Lebensretter. Er dankte ihnen und der DRK-Bereitschaft um Achim Wagner, die seit Jahrzehnten für einen reibungslosen Ablauf sorgt. Die Blutspender leisteten einen wichtigen Beitrag, um bei Operationen Leben zu retten. Und das in einer vielfach von Gleichgültigkeit geprägten Zeit. Allerdings, so Wagner, werden auch in Hüttlingen die Blutspender weniger. Was früher bei zwei Terminen zusammenkam, dafür brauche es jetzt drei Termine. Während die Gemeinde kleine Präsente überreichte, bekamen die Blutspender von der DRK-Bereitschaft Geldgutscheine, die bei einem Einkauf in Hüttlingen eingelöst werden können.

Das sind die Blutspender: 175: Martin Ursprung, 100: Gregor Bux, 75: Albert Burkhardt, 50: Georg Deibert, Ralph Gerberth, Hartwig Stark, 25: Gabi Bartel, Achim Bieg, Helga End, Martina Fürst, Marc Kempf, Simon Kinzler, Hans Pfisterer, Ralf Sauer, Wilfried Schwarzer, Bertha Veil. 10: Horst Balle, Hannes Fürst, Lena Klewenhagen, Alois Macho, Julia Recke, Carola Remmele, Julia Rieger, Heike Rieger, Brigitte Sauer, Nathalie Sauter, Michael Schulz.