Mark Ehrenfried begeistert Publikum

Zahlreiche Besucher haben im Hüttlinger „Treffpunkt Frohe Botschaft“ mit Mark Ehrenfried einen international bekannten Klaviervirtuosen erlebt. Ehrenfried, einst als Wunderkind gefeiert, gab schon mit sechs Jahren sein erstes Konzert.

Mark Ehrenfried spielte in Hüttlingen unter andere folgende Klavierstücke: Von Arensky „Andante con variazioni“, Op. 36, in B-Dur, von Friedman „Studies on a Theme by Paganini“, Op. 47b, von Scarlatti die Sonaten in C-Dur und a-Moll, von Grainger „Scotch Strathspey and Reel“ und von Stravinsky „Tango“.

Die Zuhörer quittierten diese akustischen Leckerbissen mehrfach mit Applaus. Auch seine selbst komponierten Musikstücke kamen beim Publikum sehr gut an. Besonders sein Musikstück „Fantasie“ begeisterte die Zuschauer, die stehend applaudierten.

Bei einigen Musikstücken erlebten die Besucher, wie Ehrenfried wahres ein Tastenfeuerwerk entfachte. Nach der Pause spielte der talentierte Pianist den „Hummelflug“ von Nikolai Rimsky-Korsakovs mit etwa 500 Noten. Trotz eines zum Teil rasanten Tempos war die Präzision der Anschläge bemerkenswert. Und es folgten noch weitere Klavierstücke. Ehrenfried spielte vor dem begeisterten Publikum mit überragender technischer Brillanz und einer grenzenlosen Ausdrucksstärke.

Die Veranstaltung fand in den Räumen von EuroTeam, Treffpunkt Frohe Botschaft, statt.