Lions Club Aalen Kocher-Jagst spendet 2500 Euro für Burkina Faso Hilfe

Während die schrecklichen Bilder aus der Ukraine alle in Atem halten, lässt auch das Leid in anderen Teilen der Welt nicht nach. Neben der laufenden Spendenaktion für Flüchtlinge aus der Ukraine übergibt der Präsident des Lions Club Aalen Kocher-Jagst, Jürgen Abele, 2500 Euro für die von Christel Trach-Riedesser (links) mit viel Herzblut geleitete Hilfe für Burkina Faso. Seit 40 Jahren wird hier zum Beispiel Kindern eine Schulbildung, eine Betreuung im Kindergarten oder schlicht das Überleben ermöglicht. Dank der direkten Kontakte und er ehrenamtlichen Arbeit kommt jeder Euro in vollem Umfang dort an, wo er gebraucht wird.