Kocher-Jagst-Radweg wird zwischenzeitlich umgeleitet

In Hüttlingen wird aktuell in der Lindenstraße gebaut. Daher muss auch der Fuß- und Radweg gesperrt werden. Zwischenzeitlich musste der Fuß- und Radweg in der Lindenstraße über die Ulmenstraße umgeleitet werden. Ebenso musste die Treppe zwischen Ulmen- und Lindenstraße gesperrt werden. Aufgrund der Kanalarbeiten und Erneuerung der Hausanschlüsse ist diese Umleitung unumgänglich. Die Sperrung wird noch bis etwa Ende Juli/August andauern. Es wird verstärkt auf der Seite Lindenstraße gearbeitet, um frühstmöglich die Sperrung wieder aufheben zu können, teilt die Gemeinde mit.