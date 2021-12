Kleinkunstfrühling Hüttlingen: Kabarett, Comedy, Zauberei und Musik

Das Kombiticket für alle Veranstaltungen und frei übertragbar kostet 99 Euro (incklusive Vorverkaufsgebühr) und ist nur in den Vorverkaufsstellen erhaltbar. Alle Einzeltickets sind im Webshop bei reservix und in den Vorverkaufsstellen verfügbar. Vorverkauf: Rathaus Hüttlingen, Telefon 07361-977814, E-Mail: christina.bauhammer@huettlingen.de oder bei der Touristik-Informatio Aalen, Telefon 07361 / 522358.

Das Programm für den Hüttlinger Kleinkunstfrühling 2022 steht. Und es strotzt – wie soll es anders sein – vor großen Namen, von Luise Kinseher bis Alfons. Alle Veranstaltungen finden im Bürgersaal statt. Den Auftakt macht am 9. März das Duo Ohne Rolf.

Mittwoch, 9. März 2022, 20 Uhr: Ohne Rolf mit dem Programm „Blattrand“. Das Duo mit Jonas Anderhub und Christof Wolfisberg (Regie: Dominique Müller) verblüfft mit einer komplett neuen Kleinkunstform. Eine simple Idee – genial umgesetzt: Sprechen heißt bei Ohne Rolf blättern. Die auf 1000 Plakate gedruckten knappen Sätze wie auch das überraschende Geschehen zwischen den Zeilen sind witzig, spannend und gelegentlich sogar musikalisch. Mit ihrem Programm „Blattrand“ gelingt es dem mehrfach preisgekrönten Duo Theater-, Comedy- und Kabarettfans gleichermaßen zu begeistern.

Mittwoch, 19. März 2022, 20 Uhr: Junge Junge! mit dem Zaubercomedyprogramm „Hut ab!“. Wenn Geldscheine kabarettistische Flügel bekommen, sich Nägel vor Lachen verbiegen und Zauberkünstler „ernsthaft“ den Kopf verlieren, dann ist das Zaubercomedy der feinen Art. Das Zauberduo erhielt unter anderem den Kleinkunstpreis Baden-Württemberg, den Comedy-Preis Freudenstadt, den Sarmoti-Award von Siegfried & Roy, den Magic Master of Originality oder wurde als „Weltmeister der allgemeinen Magie“ ausgezeichnet.

Mittwoch, 30. März 2022, 20 Uhr: Stefan Waghubinger mit Programm „Ich sag’s jetzt nur zu Ihnen...“. Mitten aus dem Leben, manchmal böse, aber immer irrsinnig komisch. Das sind Attribute, die man mit diesem österreichischen Kabarettisten verbindet. Er selbst sagt von sich nur, er betreibt österreichisches Nörgeln mit deutscher Gründlichkeit. In seinem vierten Soloprogramm läuft er gegen Türen, begegnet Plüschelefanten, antiken Göttern und sich selbst beim Monopoly.

Mittwoch, 27. April 2022, 20 Uhr: Alfons mit dem Programm „Le Best of“. Alfons, Alter Ego des französischen Kabarettisten Emmanuel Peterfalvi, hat sich mit seinem neusten Programm eine schier unlösbare Aufgabe gestellt: Er versucht die Deutschen zu verstehen. Als „rasender Reporter“ mit Puschel-Mikrofon geht der gebürtige Franzose deutschen Klischees auf den Grund und hält den Deutschen dabei auf so charmante Art und Weise einen Spiegel vor, dass man ihm nicht böse sein kann. Peterfalvi ist zudem Träger des Bayerischen Kabarettpreises und Gewinner des Deutschen Kabarettpreises.

Mittwoch, 11. Mai 2022, 20 Uhr: Luise Kinseher mit „Mamma Mia Bavaria“. Das neue Kabarettprogramm von Luise Kinseher beschäftigt sich mit einer Frage von globalem Ausmaß: Welche Bedeutung hat Bayern vom Weltraum aus betrachtet? Und welche Bedeutung hat das für die Welt? Wie wirkt sich das bayerische Mantra „Mia san Mia“ eigentlich auf eine Schafherde in Neuseeland aus? Hat sich deshalb der Bayer seine „Heimat“ nur ausgedacht? Mamma Mia Bavaria! Heimat ist da, wo es besonders weh tut!

Mittwoch, 25. Mai 2022, 20 Uhr (Forum oder Bürgersaal Hüttlingen): Berta Epple „Die Rente ist sicher“. Nach Auftritten auf Weltausstellungen, in Pommesbuden, Philharmonien und U-Bahnschächten, stellen die drei Epples mit Verwunderung fest, dass sie immer noch keine Millionäre sind. Im Gegenteil! Der Blick auf den Rentenbescheid bestätigt die schlimmsten Befürchtungen. Als wahre Künstler an ihren Instrumenten (Piano, Geige, Kontrabass) bleibt für Bobbi Fischer, Gregor und Veit Hübner sowieso nur die Musik.

Unabhängig vom Kleinkunstfrühling am Freitag, 16. September 2022, 20 Uhr, Bürgersaal Hüttlingen: SWR Big Band & Max Mutzke: 17 Musiker – ein Sound. Die SWR Big Band wurde bisher vier Mal für den Grammy nominiert. Ganz klar: Die SWR Big Band ist eine der besten Big Bands der Welt. Seit 2015 tritt Max Mutzke regelmäßig mit der SWR Big Band auf. Gemeinsam unterhalten sie die Zuschauer mit einem Programm aus Jazz-Stücken und eigenen Songs des Badeners. Dabei passt die soulige Stimme perfekt zu Titeln, wie "Me & Mrs Jones" von Billy Paul, aber auch "Empire state of mind" von Alicia Keys.

Verschoben: Lucy van Kuhl (auf Mittwoch, 1. März 2023), Carrington-Brown (Termin noch nicht bekannt).