Kleinkunstfrühling wirft Schatten voraus

Der kommende Hüttlinger Kleinkunstfrühling verspricht auch in seiner 17. Ausgabe auserlesene Kost, wie „Charly“ Berth bei einer Pressekonferenz formulierte. Die Veranstaltungsreihe ist inzwischen fast zu einem Selbstläufer geworden – dank der ausverkauften Säle in Forum und Bürgersaal und wegen der vielen örtlichen und auch überörtlichen Sponsoren. Hüttlingens Kleinkunstfrühling habe sich sogar schon in Künstlerkreisen einen Namen gemacht.

Beim Auftakt haben im kommenden Jahr Herrn Stumpfes Zieh und Zupf Kapelle am Freitag, 15. März 2019, im Bürgersaal mit ihrem Programm „Live 2019 – nix wie no“ quasi ein Heimspiel. Über die Hausmusiker aus Aalen überhaupt ein Wort zu verlieren, das erübrigt sich wohl.

„Ende Legende“ heißt das neue Programm von Thomas Fröschle. Der findige Kabarettist deckt auf, was sich aufzudecken lohnt, ohne Kriminalist zu sein. Als Zauberer „Topas“ wurde der Stuttgarter einst in den magischen Zirkel aufgenommen. 2007 gewann er den baden-württembergischen Kleinkunstpreis.

Ein weiteres Highlight wird der Auftritt von Andreas Rebers zusammen mit den Geschwistern Well werden. Rebers’ Bergpredigt ist bereits legendär und gewinnt mit den sechs Well-Brüder und -Schwestern zusätzliches Gewicht – ein musikalisches Hochamt gewissermaßen.

Herman van Veen ist für viele ein Universalgenie. Der Komponist, Maler, Sänger, Clown und Violinist kommt mit seinem Ensemble zu seiner „Neue Saiten“-Tour voller Kreativität und Energie. Mit seinem unverwechselbaren und poetisch geprägten Charme mag er in emotional kalt gewordenen Zeiten wie diesen ein Auslaufmodell sein.

Möglicherweise erklärt jedoch gerade dieser Umstand die außergewöhnliche Anziehungskraft und den Erfolg seiner Kunst. Obwohl er seit über 50 Jahren im Musikgeschäft ist, bis heute 179 Alben, 25 DVDs und 70 Bücher veröffentlicht hat, dachte van Veen niemals auch nur einen Moment daran, sich von seinem künstlerischen Anspruch zu verabschieden und sich Trends zu fügen. Scheinbar mühelos singt er sein Repertoire in fünf Sprachen. Kein anderer Holländer wird in den internationalen Theatern so gefeiert wie er. Nie weiß man, was Herman spielen wird. Mit auf Tour sind Weltklassegitarristin Edith Leerkes, Sängerin und Geigerin Jannemien Cnossen, Perkussionistin Wieke Garcia und Bassvirtuose Kees Dijkstra.

„Die letzten ihrer Art“ heißt das Programm der Formation Gankino Circus. Die vier Ausnahmekünstler aus dem fränkischen Dietenhofen, sind nicht nur virtuose Musiker, sondern auch begnadete Geschichtenerzähler und kauzige Charakterköpfe. Sie sorgen mit ihrem schrägen Humor für Furore.