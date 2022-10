Kirchweihknallen ist der Auftakt zum trubeligen Fest

Bei strahlendem Sonnenschein haben sich bei der Kirchweih in Hüttlingen mit dem traditionellem Kirchweihknallen zahlreiche Besucher über Aktionen rund um den Dorfplatz und die Bachstraße gefreut.

Direkt nach dem Kirchweih-Gottesdienst fand das Kirchweihknallen der Profis statt. Sowohl viele langjährige Teilnehmer als auch drei junge Mitglieder aus dem GHV-Vorstandsteam zeigten hier ihr Können. Michael Wolfsteiner, Simon Bolz und Alexander Horlacher hatten im Vorfeld die Idee, ihre Kenntnisse aus Kindheitstagen wieder aufzufrischen. Sie übten bereits als kleine Buben mit den Vätern und Großvätern und haben jetzt wieder sichtlich Freude daran, diese Tradition weiterzutragen.

Auf dem Cotignola-Platz richteten die Kinder in Eigenregie ihre Stände für den Flohmarkt ein. Da konnte manches Lieblingsspielzeug seinen Besitzer wechseln, um nicht irgendwo auf einer Bühne oder im Keller einzustauben. Auch der Sandspielplatz der Firma Wörner Gartenbau sowie der Mobile Achttausender und das Kinderkarussell, welche der GHV-Hüttlingen zusammen mit den ansässigen Banken gesponsert hatte, sorgten bei den Familien mit Kindern für viel Spaß und Unterhaltung.

Ab 13 Uhr öffneten die Geschäfte ihre Türen zum verkaufsoffenen Sonntag, auch die Auswahl an Essen und Getränken war reichhaltig, vom traditionellen Kirchweih-Essen im Gasthaus Lamm über die einzelnen Essenstände in der Bachstraße, Kaffee und Kuchen in den Bäckereien Stollenmeier und Mack und vieles mehr.

Mit einer musikalischen Vesperstube lockte der Musikverein Hüttlingen die Besucher zum Gaumen- und Ohrenschmaus ins Forum. Mit Kaffee, Kuchen und schwäbischen Schmankerln blieben bei diesem sonnigen Herbsttag keine Wünsche offen. Musikalisch sorgten die sechs Musiker von „Marinas Wirtshausblos“ für gute Stimmung. Es war ein buntes Treiben im ganzen Ortskern, welches dann ab 18 Uhr langsam zu Ende ging.