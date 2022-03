Kinderbedarfsbörse Hüttlingen bekommt neues Team

Am Samstag, 12. März, von 9.30 bis 11.30 Uhr stellen zehn Frauen und ihre Helfer wieder eine Kinderbedarfsbörse in Hüttlingen auf die Beine. Es ist eine ganz besondere: Nicht nur, weil coronabedingt nun zwei Jahre Pause war. Es ist die letzte Börse, die die Frauen organisieren und über die Bühne bringen. Ein neues Team steht schon in den Startlöchern und ist am Samstag schon mit dabei.

Es war im Herbst 2002 als Angelika Stürmer und Karin Haas die erste Kinderbedarfsbörse in Hüttlingen organisierten. Damals noch wenige Tische im katholischen Gemeindehaus. Seither ist viel passiert. Die Verkäuferinnen sitzen nicht mehr an ihren Tischen, sondern sie geben ihre Kleider, Spielzeuge und sonstige Ausstattung ab. Zudem können sich Verkäuferinnen Barcodes ausdrucken, die Käuferinnen bezahlen bequem mit Karte. Die Digitalisierung wurde 2019 mit der Software Easybasar vervollständigt und alles läuft jetzt online und vollautomatisch ab. Auch für die Helferliste gibt es eine App zum selbstständigen Eintragen.

Auch wenn sich technisch viel getan hat, das Börsenteam war beständig. Karin Haas ist bis heute die Seele des Teams. Dennoch gibt es einen Neustart. Denn die Kinder der Macherinnen sind längst aus dem Börsenalter herausgewachsen. Zeit für ein neues Börsenteam: Das bereits bei dieser Börse mitgeholfen und zum Beispiel den Social Media Auftritt ausgebaut. „Es ist für uns ein tolles Gefühl zu wissen, dass die Kinderbedarfsbörse in guten Händen ist“, freut sich das alte Kibeda-Team.