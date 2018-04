Kabelummantelung brennt, Feuer breitet sich aus.

Ein Zeuge hat am Freitagmorgen gegen 3 Uhr gemeldet, dass er beim Vorbeifahren beim Umspannwerk Hüttlingen in der Goldshöfer Straße einen Funkenschlag und einzelne Flammen bemerkt hatte. Die Polizei stellte fest, dass eine Kabelummantelung auf einer Länge von rund 50 Zentimetern in Flammen stand und sich das Feuer weiter ausbreitete.

Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Hüttlingen rückte mit drei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften an. Angaben über den bei dem Brand entstandenen Sachschaden können noch nicht gemacht werden.