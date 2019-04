Kabarett in Hüttlingen: Vom Weißwurstäquator bis nach Rosenheim

Das gelobte Land reicht vom sogenannten Weißwurstäquator bis ganz tief nach Rosenheim, weil eben in Bayern jede Minderheit auch bei der Mehrheit mitmachen darf. Daher mag es wohl kommen, dass die Geschwister Well sogar einen gebürtigen Weserbergländer bei sich aufnehmen. Andreas Rebers wurde gut integriert und darf jetzt in der weißblauen Metropole wohnen, wo er einst der Lach- und Schießgesellschaft seine Texte überließ. Heute darf Rebers sich quasi als Mitglied des Clans der MacWells fühlen, vielleicht, weil die Zeit des „Biermösl Blosn“ längst vorbei ist und die Mädels der niederbayerischen Familie zumindest immer mal wieder als „Wellküren“ ihre eigenen Wege gehen.

Vor gut einem Jahr waren die „Wellküren“ Moni, Burgi und Bärbi schon einmal in Hüttlingen. Da hatten sie im Forum mit ihrem Temperament begeistert. Jetzt – im viel größeren Bürgersaal – standen sie etwas im Schatten. Der Intellektuelle Rebers hat ihnen ein wenig den Schneid abgekauft bei der Bergpredigt, weil Predigen eher Männersache ist und in Bayern sowieso. Der Mann darf einen Speer mit sich herumtragen, während die Frau viel besser mit einem Rührgerät (Thermomix) umgehen kann. So zumindest die Lesart bei Adam und Eva. Gemeinsam sind die Geschwister Well allerdings unschlagbar. Auch was die Zahl und Größe ihrer Instrumente angeht. Während die drei Männer unter anderem mit ihren gewaltigen Alphörnern und die Frauen mit Stubenmusik, Harfe und Hackbrett punkten, begnügt sich der bescheidene Rebers mit seinem Akkordeon und der Stimme, weil er als selbst ernannter Legastheniker eh nur reden und weniger schreiben können muss.

Immerhin erlaubt er es sich als Weitgereister, das Publikum im vollbesetzten Bürgersaal klar vor die Hamburger zu platzieren, während etwa die Bewohner „Meckpomms“ lediglich „die Hölle“ repräsentieren dürfen. Ach ja, die Wellküren haben an diesem denkwürdigen Abend den männlichen Besuchern auch noch gehörig die Leviten gelesen mit ihrer (vermeintlichen) hormonellen Demenz. Dennoch geizten die Besucher zum Schluss nicht mit Beifall, welcher natürlich mit etlichen Zugaben belohnt wurde.