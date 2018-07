Jugend sorgt verstärkt für sportliche Glanzlichter

Der MSC geht mit Zuversicht in sein neues Vereinsjahr, denn er kann auf eine neue Trainingsstrecke hoffen. Die liegt nördlich des Umspannwerks der EnBW, mit der man schon weitgehend einig ist. Das rund 20000 Quadratmeter große Areal soll nach Angaben von MSC-Vorsitzenden Wolfgang Maier neben einer rund 1000 Meter langen Cross- auch eine E-Bike- sowie eine BMX-Strecke erhalten. Auch an Fahrerlager, Aussichtsplattform und Parkplätze ist im Entwurf gedacht. Einen Vertrag gibt es allerdings noch nicht, und auch die vom MSC geplanten Strecken sind vom Landratsamt noch nicht genehmigt.

Viele Aktivitäten habe man im vergangenen Jahr an den Tag legen können, meinte Maier in seinem Rechenschaftsbericht. Da wurde letztmals beim Schützenhaus ein Stoppelcross-Rennen veranstaltet – inzwischen ist dort von der Gemeinde die Erschließungsstraße für die Erweiterung des Gewerbegebiets im Bau.

Ganz besonders stolz ist der 140 Mitgliederverein auf seine etwa 40 Jugendlichen. Vier von ihnen (Maximilian Hegele, Nico Pawlitschko sowie Florian und Marius Grein) erreichten in Marching den Bundesendlauf, Kai Huleja wurde OMF-Gesamtsieger in der Klasse 2, Simon Scharfenecker konnte bei den OFM-Masters in der Klasse 4 seinen Titel verteidigen und Martin Mayer siegte in der Klasse 7 der OFM-Meisterschaften. Nach den Berichten von Kassierer Georg Starz sowie Kassenprüfer Walter Beißwenger nahm stellvertretender Bürgermeister Helmut Ebert die Entlastung vor. Dabei dankte er dem Verein, seinen Funktionären und Mitgliedern für ihr Engagement auch bei den Muffigelfesttagen. Man sei in der Jugendarbeit auf einem guten Weg, und die Gemeinde werde dem Verein bei der Streckengenehmigung behilflich sein.

Wenig Veränderungen gab es bei den Neuwahlen. Wolfgang Maier bleibt Vorsitzender und Sportleiter, Patrick Maier ist Sportleiter im Vierradbereich, Beisitzer sind Johannes Maier und Simon Scharfenecker, Kassenprüfer bleiben Horst Niggel und Walter Beißwenger und Tourenleiter Johannes Maier. Zum Ehrenmitglied wurde Willi Kunze ernannt, und Anton Bux ist seit 40 Jahren Mitglied. (vo)