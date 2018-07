In Hüttlingen leuchtet der Sommer

Jahrelang hat das „Sommerleuchten unter Linden“ zum festen Veranstaltungsprogramm Hüttlingens gehört.

Da traf man sich in der Lindenstraße direkt am Kocher, genoss die Gastfreundschaft der Chorfreunde und der Lindenstraßenbewohner und freute sich auf das „Kocher-na-schiffa“ am Sonntagnachmittag, wo sich mutige Wasserratten auf abenteuerlichen Motivbooten in die Fluten. Letztmalig fand das beliebte Spektakel 2016 statt.

Seit dem vergangenen Jahr sind die Chorfreunde umgezogen. Ihr neues Domizil ist der Parkplatz bei der Schule. Da können Toiletten und Küche des Bürgersaals ebenso genutzt werden, wie die Parkplätze. Es wurden die „1000 Lichter“ am Hang verteilt und die Bäume angestrahlt.

Buden, Getränke- und Verpflegungsstände wechseln in bunter Folge und bieten den Besuchern kulinarische Köstlichkeiten. Für die musikalische Unterhaltung hatten die Chorfreunde Fun Connection und die Hüttlinger Wirtshausmusikanten aufgeboten. Allerdings gesellte sich immer wieder Donnergrollen unter die musikalischen Beiträge.

Das „Sommerleuchten“ wird jedoch auch im nächsten Jahr für willkommene Abwechslung im Festkalender sorgen.