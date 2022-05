In den Heiligenwiesen entstehen 27 Bauplätze

Hüttlingen (an) - 27 Bauplätze entstehen im Baugebiet Heiligenwiesen-Süd II. Nun war symbolisch erster Spatenstich, denn am Montag, 9. Mai, wird die Firma Georg Eichele, Untergröningen mit den Erschließungsarbeiten beginnen, die bis Anfang Juni 2023 andauern sollen.

Im November vergangenen Jahres wurde der Bau- und Ausschreibungsbeschluss zur Erschließung gefasst.

Die Arbeiten wurden an die Firma Georg Eichele zum Angebotspreis von fast 1,4 Millionen Euro vergeben. Breitbandtechnisch werden die Häuser über den Provider NetComBW versorgt sein. „Wir freuen uns, in dieser attraktiven Lage, am Ortseingang von Hüttlingen, weitere Bauplätze anbieten zu können“, so Bürgermeister Günter Ensle beim symbolischen Spatenstich. Die Resonanz auf das Bauplatzangebot war sehr groß. Das Auswahlverfahren fand bereits statt, die Plätze werden aktuell nach und nach veräußert.

Ein Dank geht an das Büro stadtlandingenieure Ellwangen, die für die zukünftige Straßenführung eine hervorragende Lösung gefunden haben.