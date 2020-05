Aus Sicherheitsgründen sind die Glasfronten der beiden neuen Bushaltestellenwartehäuschen verziert worden. Der Gemeinderat entschied sich für den Gestaltungsvorschlag von Schriftwerk Klaus Ott aus Westhausen-Westerhofen. Nun ist unübersehbar zu erkennen, dass sich das Wartehäuschen in Niederalfingen befindet. Ebenso hat der Fachbetrieb für Grafikdesign und Werbetechnik das Maskottchen miteinbezogen. Muffigel in mehrfacher Ausfertigung turnen fröhlich über die Fronten. Dieses Design soll auch an weiteren neuen Wartehäuschen in der Gemeinde angebracht werden.

Foto: Gemeinde Hüttlingen