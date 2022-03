Hüttlinger Schüler schwitzen im Aktivum

Die Kooperation mit dem TSV Hüttlingen ist bereits seit dem letzten Schuljahr fester Bestandteil des Ganztagsangebots der Alemannenschule Hüttlingen. Ganz neu seit September 2021 ist ein Trainingsangebot für Schüler der Lerngruppen 10a und 10b, die im zweiwöchigen Turnus am Donners-tagnachmittag unter fachmännischer Anleitung von Stefan Schmid und Sarah Wörner im Aktivum in Hüttlingen an das Training im Fitnessstudio herangeführt werden.

Die Schüler durchlaufen dabei ein typisches Fitnessstudio-Training, mit dem konditionelle Fähigkeiten, Ausdauer, Kraft und Beweglichkeit trainiert werden. Es ist aufgebaut aus einer Aufwärmphase auf den Cardiogeräten, einem Kraft-Ausdauerzirkel an den Trainingsgeräten und verschiedenen Boden- und Gleichgewichtsübungen, bei denen mit dem eigenen Körpergewicht trainiert wird. Abschließend wird ein Augenmerk auf die korrekte Durchführung von Dehnübungen gelegt.

Ein zusätzliches Angebot unter Leitung von Trainerinnen des TSV findet jeden Donnerstag im Rahmen des Ganztagesangebots in der Schule statt. Hier kommen die Schüler bei wechselnden Fitnesskursen ins Schwitzen. „Drums alive“, „Starker Rücken, flacher Bauch“, „Yoga – Kraft und Klarheit“ sind nur einige der Beispiele, die einen bewegten Ausgleich vor dem Start in den Nachmittagsunterricht bieten.

Ziel der Kooperation mit dem TSV Hüttlingen ist es, den Jugendlichen die Freude an lebenslangem Sport und Bewegung zu vermitteln und durch die expertengestützte Anleitung Einblicke in verschiedene Sportarten und Bereiche zu bieten, die über die Möglichkeiten des normalen Sportunterrichts hinausgehen.