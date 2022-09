Hüttlinger Projekt hilft seit 40 Jahren in Burkina Faso

Seit 40 Jahren gibt es die Partnerschaft der katholischen Kirchengemeinde Hüttlingen mit Burkina Faso in Westafrika. Grund genug, diese Partnerschaft mit einem Gemeindefest am Samstag, 24., und am Sonntag, 25. September, in der Heilig-Kreuz-Kirche in Hüttlingen zu feiern. Zwei besondere Gottesdienste mit einer kommentierten Bilderschau der Aktionsinitiatorin Christel Trach-Riedesser über den Werdegang des Hilfsprojekts und außergewöhnliche Musik am Samstag, 24. September, um 18.30 Uhr werden die Höhepunkte sein.

In der Vorabendmesse am Samstag ist Pfarrer i. R. Gerhard Bundschuh Hauptzelebrant. Er war bis 2006 Pfarrer in Hüttlingen, anschließend wirkte er bis zum Ruhestand in Dietenheim bei Illertissen. Konzelebranten sind Generalvikar Prälat Monsignore Werner Redies, Pfarrer Gregor Rapa und die evangelischen Pfarrer Manfred Metzger und Stephan Stiegele. Anschließend folgt am Samstag ein kleiner Empfang. Musikalisch wird der Gottesdienst von Musikern des Kopernikus-Gymnasiums Wasseralfingen (KGW) unter Leitung von Hans-Jörg Beiderwellen-Fuchs sowie Instrumentalisten und Gesang von Katharina Hutter, Max Sonnenfroh und Rainer Frank gestaltet.

Am Sonntag um 10 Uhr findet ein außerordentlicher Missio-Sonntags-Gottesdienst statt. In der Messe ist erneut Pfarrer Bundschuh Hauptzelebrant. Konzelebrant ist Pfarrer Rapa. Beim anschließenden Gemeindefest im Bürgersaal mit Mittagessen, Kaffee und Kuchen werden auch Herbstkränze verkauft. Um 13.30 Uhr folgt eine gemeinsame Vorführung des Chors des Sing- und Spielkreises und des Kindergartens Sankt Josef.

Im unteren Eingangsbereich können sich Besucherinnen und Besucher über die 40-jährige Partnerschaft mit Burkina Faso anhand von Schautafeln, einer unkommentierten Diaschau informieren. Mitglieder des Teams werden Fragen beantworten. Das Opfer beider Gottesdienste und die Spenden vom Wochenende werden in voller Höhe über Missio nach Burkina Faso weitergeleitet. Sie sind für den Bau einer Nähschule für Frauen der Stadt Lèna (Provinz Houet) bestimmt.

Der Rückblick auf die 40-jährige Partnerschaft fällt beeindruckend aus, ob wohl sie eher zufällig begann: Christel Trach-Riedesser aus Hüttlingen, Lehrerin am KGW, begann inspiriert durch die Begegnung mit einem burkinischen Studenten und schaffte es, mit Hilfe von Pfarrer Bundschuh, der Kirchengemeinde Hüttlingen und zahlreicher Spender aus Organisationen, Schulen und privater Einzelspender den Kontakt zu Burkina Faso herzustellen und ein schlagkräftiges Team vor Ort aufzubauen. Seit 1982 hilft Christel Trach-Riedesser aus Hüttlingen den Menschen in Burkina Faso. Ihr erster Kontakt zum Aufbau eines Netzwerkes dort war Frère Chénu.

War es viele Jahre lang Christel Trach-Riedesser alleine, die die Hilfe aus Deutschland organisierte, so ist es mittlerweile ein durchweg ehrenamtlich arbeitendes Team: Petra Rettenmaier, Alois Ritter, Klaus Scheufele, Joachim Raab, Reinhard Manz und Peter Trach. Unterstützer vor Ort waren und sind Frère Joseph Kagembega (bis zu seiner Versetzung in den Nachbarstaat Benin), René Millogo (Soziologe in Lèna), Frère Julien Zoungrana (Superior der Kongregation der Brüder der Heiligen Familie), Frère Bonaventure Yougbare (Brüder der Heiligen Familie), Rose Soeur, Marie Zané Soeur und Olive Malgo. Seit kurzem ist Aristide Zané (Gymnasiallehrer und durch Patenschaftsgelder unterstützt) mit im Team.

Folgende Projekte werden unterstützt: Schulbildung inklusive Lernmaterialien, Schuluniformen, Ernährung, Bau von Brunnen, Schulen, Schulkantinen, Kindergärten, Wohnheimen für Jugendliche, ein Lehrgarten, der Kauf von Getreide, die Einrichtung einer Hirsebank (nach der Ernte wird Getreide gespeichert und bei Bedarf wieder ausgegeben). Die Erfolge in der Berufsausbildung: mehr als 80 Prozent der Paten-„Kinder“ arbeiten als Ärzte, Lehrer, Krankenschwestern, Bank- und Verwaltungsangestellte, in geistlichen Berufen und als Handwerker (Maurer, Gärtner, Landwirte, Schneiderinnen).

Aktuell gibt es ein Projekt zur Alphabetisierung von Paaren, damit diese als Multiplikatoren in ihren Heimatdörfern helfen können. Außerdem wird eine Nähschule aufgebaut und ein Krankenhaus durch ein Labor für die Untersuchung auf Krankheitserreger erweitert. Im Januar 2021 wurde ein neues Vorschulzentrum eröffnet.