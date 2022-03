Hüttlinger Ortsgruppe des Schwäbischen Albvereins vor 60 Jahren wiedergegründet

Die diesjährige Jahreshauptversammlung der Ortsgruppe Hüttlingen des Schwäbischen Albvereins und des Bewirtschaftungsvereins Wanderheim hat Mitte März im Gasthaus Lamm stattgefunden. Neben allerlei Rückblicken auf das vergangene Jahr, wurde auch hoffnungsvoll auf dieses Jahr vorausgeschaut. Darüber hinaus wurden zahlreiche Mitglieder geehrt. Und der Vorstand einstimmig wiedergewählt.

Der Sprecher des Vorstandteams Georg Fürst ging in seinem Bericht auf das schwierige Jahr 2021 ein. Pandemiebedingt war das Vereinsleben stark eingeschränkt und auch das 125-jährige Jubiläum der Ortsgruppe fiel daher aus. Dieses soll aber in 2022 mit einem kleinen Festakt am 23. Juli im Rahmen des Fuchslochfestes nachgeholt werden. In 2022 kann die Ortsgruppe auch ihr 60-jähriges Wiedergründungsjubiläum feiern.

Bis 1962 war die Ortsgruppe Hüttlingen 27 Jahre lang in die Ortsgruppe Wasseralfingen integriert. Dann hat eine zwölfköpfige Truppe die Wiedergründung der Ortsgruppe Hüttlingen initiiert. Walter Ebert als Gründungsmitglied und weitere sechs Mitglieder des Gründungsjahres waren bei der Jahreshauptversammlung anwesend und konnten für 60 Jahre Mitgliedschaft geehrt werden.

Die Berichte des erweiterten Vorstands und der Fachwarte zeigten das trotz der coronabedingten Einschränkungen das Vereinsleben in 2021 nicht ganz zum erliegen gekommen war. Herr Bürgermeister Günter Ensle nahm dann die Entlastung der Vorstandschaft vor, die einstimmig erfolgte.

Bei den Wahlen waren insgesamt elf Positionen wieder zu besetzen. Alle bisherigen Posteninhaber wurden einstimmig wiedergewählt. Insgesamt 32 Ortsgruppenmitglieder konnten für Ihre Treue zum Albverein geehrt werden: 25 Jahre: Irene und Uwe Bauhammer, Cornelia und Roland Bieg, Elisabeth Holl, Bernhard Stitz. 40 Jahre: Werner Apprich, Hermann Buck, Josef Bullinger, Martina Deeg, Joachim Fürst, Gabi Grimminger, Günter Harsch, Gabi und Christian Maul, Albert Müller, Erich Starz, Robert Wahl. 50 Jahre: Karl Abele, 60 Jahre: Josef Bolsinger, Herbert Bullinger, Walter Ebert, Theo Gold, Kurt Häberle, Siegfried Ilg, Brigitte und Rüdiger Irtenkauf, Heinrich Jüngel, Kasper Merz, Franz Mezger, Albert Stirner.