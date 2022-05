Hüttlinger Chorfreunde ehren Mitglied für 65-jährige Treue

Die Chorfreunde Hüttlingen haben sich zur Jahreshauptversammlung im Gasthaus Lamm in Hüttlingen getroffen. Neben den Wahlen des Vorstands wurden auch zahlreiche treue Mitglieder geehrt.

Nach der Totenehrung mit dem Lied „Irische Segenswünsche ließ die neue Schriftführerin Marion Stanienda das vergangene Jahr Revue passieren. Der Verein hatte trotz coronabedingter Einschränkungen einige Höhepunkte im Vereinsjahr wie zum Beispiel der Theaterabend zu Hause, bei dem man als Ersatz für die abgesagte Theateraufführung 2020 DVD-Pakete mit früheren gefilmten Aufführungen zusammen mit Knabbersachen und Trollinger angeboten und ausgeliefert hatte. Im Sommer traf man sich zu einer kleinen Radtour zum Laubachstausee und im Hüttlinger „Forum“ feierten die Chorfreunde unter Corona-Bedingungen zusammen den 70. Geburtstag einiger aktiven Sänger und Sängerinnen nach. Ein paar wenige Singstunden fanden nach den Sommerferien statt, doch schon im November musste wieder eine Pause eingelegt werden. Ebenso musste die Theateraufführung der „Bretterwanzen“ eine Woche vor Premiere abgesagt werden. Mittlerweile wurde der Schwank „Der keusche Lebemann“ Ende April diesen Jahres mit großem Erfolg nachgeholt.

Der Vorstand informierte die Versammlung noch über die momentane Anzahl der Mitglieder. Es gibt bei den Chorfreunden 160 aktive Mitglieder und 145 passive Mitglieder. Unter den 305 Vereinsmitglieder sind mittlerweile schon 83 Kinder und 126 Ehrenmitglieder. Somit konnte die Zahl der Mitglieder in 2021 gegenüber Vorjahr nahezu gehalten werden.

Im Rechenschaftsbericht von Kassierer Karlheinz Buck wurde deutlich, dass die Chorfreunde finanziell auf sehr guten Pfeilern stehen, und die Vereinskasse korrekt verwaltet wird. Es konnte für das Jahr 2021 trotz Pandemie und ausgefallenen Veranstaltungen ein gutes Plus erzielt werden. Der Kassierer wurde von den Kassenprüfern Karlheinz Zauner und Manfred Schmid entlastet.

Chorleiterin Roswitha Maul vermisste die wöchentlichen Singstunden mit anschließendem gemütlichem Beisammensein. Sicher stand sie da nicht alleine. Sie appellierte in ihrer kurzen Ansprache, nun wieder in die Singstunden zu kommen. Großes Lob zollte sie ihren kleinen „Muffigel-Singers“, die im Vorfeld des diesjährigen Theaterwochenendes im April drei poppige Lieder zum Besten gaben.

Besonderer Dank gebührt Renate Kling, die sich jahrelang mit ihrem Team um die tollen Dekorationen der Veranstaltungen kümmerte. Sie hat sich nun entschieden den Stab weiterzugeben. Eine Nachfolgerin wird nun gesucht. Renate Kling wurde von der Vorstandschaft für ihre außergewöhnliche Leistung zum Wohle des Vereins mit einem Präsent gewürdigt.

Folgende Ehrungen für treue Mitgliedschaft wurden vorgenommen: Für zehn Jahre: Jonah Rettenmaier, Laura Rettenmaier, Fee Halder, Jamila Kling, Felix Kalka, Nele Kalka, Hannah Abele. Für 25 Jahre: Heike Durm, Micha Kling, Sigi Kronwald, Katja Maerz, Matthias Buck, Christine Krause, Maria Rettenmaier, Gabriele Riedelsheimer. Für 30 Jahre: Viktor Rettenmaier jun., Elisabeth Mack. Für 60 Jahre: Hilde Feichtenbeiner, Maria Balle, Konrad Fürst, Anne Rieger. Für 65 Jahre: Franz Rosenberger. Für 40 Jahre Mitgliedschaft wären dieses Jahr Klaus Winkler und für 75 Jahre Maria Gold geehrt worden. Die beiden sind vor wenigen Wochen verstorben.

Bei den Wahlen wurden Thomas Rettenmaier (Vorstandsvorsitzender), Karlheinz Buck (Kassierer), Micha Kling (Theaterleitung) in ihren Ämtern für weitere zwei Jahre bestätigt. Außerdem wurden Micha Kling, Renate Kling, Roland Knödler (1Jahr), Antje Rettenmaier erneut in den Beirat gewählt. Neu in den Beirat gewählt wurden Nicole Dauser, Sonja Horvatovic. Aus dem Vorstand scheiden in diesem Jahr Christine Nigmann, Hugo Gold, Susanne Schmid aus.