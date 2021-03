Hüttlingen bietet Bürgern Schnelltests an

Im Rahmen der Bürgertestung dürfen sich alle Bürgerinnen und Bürger einmal pro Woche einem kostenlosen Corona-Schnelltest unterziehen. Jens Boving und sein Team der Apotheke am Markt in Hüttlingen bieten Montag, Mittwoch und Freitag von 9 bis 11 Uhr Schnelltests an. Testort sind die Räumlichkeiten in der Abtsgmünder Straße 8 (gegenüber der Apotheke). Der Test wird über einen Abstrich im vorderen Nasenbereich durchgeführt. Nach rund 15 Minuten ist das Ergebnis da. Termine sollten online über www.schwabengesundheit.de gebucht werden, unter Service&Standort „Corona-Schnelltest in Hüttlingen“ anwählen.