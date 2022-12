Hohe Bereitschaft zur Blutspende in Hüttlingen

Hüttlingen (an) - Kürzlich hat Bürgermeister Günter Ensle zwölf Menschen für ihre Bereitschaft, Blut zu spenden, geehrt. „Sie leisten im Stillen Großartiges“, wandte er sich im Rahmen einer kleinen Feierstunde gemeinsam mit DRK-Bereitschaftsleiter Achim Wagner an die „Lebensretter der ganz besonderen Art“. Er sagte danke und überreichte Spendernadeln, Urkunden und Gemeindepräsente.

Die Feierstunde diene im Übrigen nicht nur dazu, langjährige Blutspenderinnen und Blutspender zu würdigen, sondern auch für das Blutspenden zu werben. Trotz Forschung auf Hochtouren ist es noch nicht gelungen, Blut künstlich herzustellen. Täglich werden deutschlandweit 15.000 Blutspenden gebraucht – bei steigendem Bedarf. Um erfolgreich schwere Erkrankungen erfolgreich zu behandeln, sind immer öfter Bluttransfusionen, Blutplasma oder aus Blutprodukten bestehende Medikamente notwendig, so Ensle.

Bürgermeister Ensle richtete an dieser Stelle großen Dank an Achim Wagner und seinen freiwilligen Helferinnen und Helfern, die sich Jahr für Jahr dazu bereiterklären bei drei Blutspende-Terminen in Hüttlingen mitzuarbeiten.

Folgende Spenderinnen und Spender wurden von Ensle und Bereitschaftsleiter Wagner ausgezeichnet: 50 Blutspenden: Eugen Fürst, Martin Harsch, Luba Koprowsky, Barbara Nestl. 25 Blutspenden: Sabrina Auchter, Johannes Fürst, Peter Harsch, Stefan Zeman. Zehn Blutspenden: Simon Burkhardt, Manuela Funk, Lina Mayer, Julian Stürmer.