Hoffen auf göttliche Eingebungen

Die Niederalfinger sind zu bedauern. Über zwei Jahre ist es her, dass ein Jahrhunderthochwasser über sie hereingebrochen ist. Etliche Bürgergespräche hat es seither gegeben. Alle – Gemeinderäte, Planer und die Verwaltung – haben sich Gedanken gemacht und nach Lösungen gesucht. Die Favoriten waren ein Damm im Schlierbachtal und die Anhebung der Straße oberhalb des Naturerlebnisbades.

Und jetzt? Das Regierungspräsidium will zwar Geld locker machen, aber nicht für einen Damm. Basta!

Haben die in Stuttgart auch mal an die Betroffenen gedacht, die noch immer Angst vor jedem Regen haben, die endlich Ergebnisse sehen wollen? Vielleicht hilft ja der Engel Aloisius – in München beim Oktoberfest wurde er auf eine Wolke verbannt – zum Frohlocken. Vielleicht hilft das ja auch in Stuttgart, zumal gerade eben dort das 200. Cannstatter Volksfest begonnen hat. Gibt es da nicht auch „göttliche Eingebungen“? Den Niederalfingern wäre es zu wünschen.