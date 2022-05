Hochwasserschutz in Hüttlingen: Erste Vergaben sind geplant

Jahrzehnte lang ist der Hochwasserschutz in Hüttlingen und besonders im Teilort Niederalfingen ein Thema, das die Gemüter erhitzt. Seit dem letzten großen Hochwasser vor circa sechs Jahren hat sich nach Ansicht einiger Bürger wenig bis gar nichts verändert. Im Frühjahr dieses Jahres kam nun doch nochmal etwas Schwung in die Sache und über die ersten baulichen Maßnahmen entscheidet nun der Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstag.

Der Schrecken der Niederalfinger, die 2016 vom Hochwasser betroffen waren, sitzt immer noch tief. Seinerzeit wurden 80 Keller überschwemmt, ein Einkaufsmarkt stand unter Wasser und auch das Naturerlebnisbad war von den Wassermassen hart getroffen worden.

Damit es so weit nicht mehr kommt, hat die Gemeinde Hüttlingen für 1,6 Millionen Euro den Kocher ab der Kocherbrücke im Zuge der Bachstraße Kocher aufwärts renaturiert und hochwasserschutzgerecht für ein Extremhochwasser ausgebaut. Auch in anderen Bereichen sind in den vergangenen Jahren Maßnahmen realisiert worden. Doch das sei viel zu wenig, sagt die Bürgerinitiative „Hochwasserschutz sofort“. Sie fordert ein schnelles Handeln und Eingreifen der Gemeinde.

Eine Grundlage dafür kann die beauftragte Flussgebietsuntersuchung sein, die das Fachbüro Winkler im Auftrag der Gemeinde angefertigt hat. Die Ergebnisse wurden in einer gemeinsamen Gemeinderatssitzung von Hüttlingen und Neuler der Öffentlichkeit vorgestellt.

Es wurden verschiedene Maßnahmen aufgezeigt, die aber zum Teil nur wenig für den Schutz der Niederalfinger Haushalte bringen würden, sollte der Schlierbach wegen Starkregenfällen so anschwellen, wie es vor sechs Jahren der Fall war. Am wirkungsvollsten sei es, den Ringdamm hinter dem Freibad zu erhöhen und eine Verkleinerung des bestehenden Durchlasses zu realisieren.

Dieser Empfehlung will die Gemeinde Hüttlingen nachkommen. Daher wurde in der Sitzung des Gemeinderates entschieden, ein Angebot beim Ingenieurbüro Winkler für die Maßnahmen einzuholen.

In der Gemeinderatssitzung am Donnerstag wird über dieses Angebot nun beratschlagt. Konkret geht es Hochwasserschutzmaßnahmen im Bereich vor der Verdolung, im Bereich der Hürnheimer Straße und die Verkleinerung des Thyssendurchlasses sowie die Erhöhung des Ringdamms am Freibad.

Die BI „Hochwasserschutz sofort“ äußert sich in einem offenen Brief an den Bürgermeister zu den geplanten Maßnahmen und stellt deren Wirksamkeit infrage. Es würden „außer Honorarkosten für Gutachter und geplanten wirkungslosen Maßnahmen überhaupt keine Minderung der Hochwassergefahren erzielt werden“, so die BI.

Es sei sogar das Gegenteil der Fall: Durch die Umsetzung der Maßnahmen würden weitere Liegenschaften im Niederalfingen überflutet und der Wasserpegel des Kochers würde anschwellen.

Letztlich muss nun der Gemeinderat am Donnerstag entscheiden, ob und in welchem Umfang er die Umsetzung der Hochwasserschutzmaßnahmen für sinnvoll hält. Das Ergebnis bleibt abzuwarten.