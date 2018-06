Hochfeld: Bauherren stehen in den Startblöcken

Bürgermeister Günter Ensle hat den Startschuss für die Häuslesbauer im neuen Baugebiet „Hochfeld“ gegeben. Insgesamt 2,7 Millionen Euro hat die Gemeinde in die Erschließung der Flächen investiert.

„Herzlich willkommen in Europas schönstem Baugebiet“, sagte Ensle bei der Eröffnung des neuen Baugebietes. Sicherlich war die Begrüßung nicht ganz so ernst gemeint. Trotzdem schwang ein klein wenig Stolz mit, als Ensle über die Entscheidung der Verwaltung und des Gemeinderates zur Erschließung der Flächen sprach.

„Es war eine richtige Entscheidung des Gemeinderates, dieses Baugebiet in der Planung vorzuziehen“, so der Bürgermeister. 35 neue Bauplätze seien entstanden. „Alle in wunderbarer Südhanglage“, wie Ensle bemerkt. Wer in Hochfeld noch bauen möchte, muss sich aber sputen, denn fast alle Bauplätze sind vergeben und nur wenige noch frei.

Im Oktober 2014 hatten die Erschließungsarbeiten begonnen, und nach nur elf Monaten ist die Maßnahme vollendet. „In dieser Zeit haben wir 250 Meter Lärmschutzwand aufgestellt, 1000 Meter Kanäle verlegt und 4800 Meter Asphalt aufgebracht“, zählte Joachim Zorn von den Stadtlandingenieuren aus Ellwangen auf, die für die Planung der Erschließung verantwortlich waren. (mab)