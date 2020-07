Helfer in Burkina Faso in Not

Von der Hüttlinger Burkina Faso-Hilfe und deren Gründerin Christel Trach-Riedesser hat unsere Zeitung ein erneuter Spendenaufruf erreicht. So wendet sich Trach-Riedesser an alle Wohltäter mit Dankesworten und beschreibt die schwierige Situation in dem afrikanischen Land. Hier hat besonders den jungen Mitarbeiter René Millogo ein schlimmes Schicksal getroffen.

Unseren dritten jungen Mitarbeiter René Millogo in Burkina Faso hat ein schlimmes Schicksal ereilt: seine Frau Alice (42 Jahre) musste sich im Frühjahr mit starken Bauchschmerzen einer Not-Operation unterziehen, die zunächst gut verlief. Dennoch verstarb die Patientin kurze Zeit später. Ihre drei Söhne im Alter von sechzehn, zwölf und acht Jahren müssen nun zusammen mit dem Papa versuchen, das Leben zu meistern. Außerdem leben in der Familie noch zwei Adoptivkinder, deren Eltern sie wegen der schlechten Ernte nicht mehr ernähren konnten.

Vom Staat gibt es keinerlei Unterstützung. René möchte unbedingt eine Krankenversicherung abschließen. Er ist der Meinung, seine Frau hätte gerettet werden können, wäre sie versichert gewesen. Da er als Soziologe vielfach zum Broterwerb im ganzen Land und auch außerhalb unterwegs sein muss, wird er die Kinder, deren Aus- und Weiterbildung dem Ehepaar sehr am Herzen lag, in ein Internat geben müssen.

Seine Frau Alice, die die Projekt-Patenschaften zur großen Zufriedenheit beaufsichtigt hat, sich um die Berichte kümmerte und auch die Schüler beim Schreiben der Begleitbriefe unterstützte, wird eine Nachfolgerin bekommen. René möchte weiterhin den Bau des Kindergartens in Lèna beaufsichtigen. dazu sind Spender und Teilpatenschaften nötig. Unterstützer können selbst entscheiden, wie viel sie monatlich spenden wollen. Denn die Schulgebühren, die laufenden Kosten für das Internat, Material und Schuluniform könnten nicht allein einer Person zugemutet werden, schreibt Trach-Riedesser weiter.

Die Burkina Faso-Hilfe Hüttlingen sucht Unterstützer für diese Schüler:

Florian Daryl, ist noch unter Schock. Er will trotzdem ab dem neuen Schuljahr, wie geplant, das Gymnasium (voraussichtlich drei bis vier Jahre) besuchen. Yannik Aymar, der bei angeschlagener Gesundheit sehr unter dem Tod seiner Mutter leidet, wird ab 2020/21 nach derzeitiger Planung in der Realschule eingeschrieben (circa fünf Jahre, danach eventuell Sekundarstufe). Franck Dylan kann das Ganze gar nicht begreifen, er wird noch zwei Jahre Grundschüler sein. Wie es danach weitergeht, wissen wir noch nicht. Mindestens fünf weitere Schuljahre werden sich anschließen. Menschen die bereit sind, in einer dieser Notlagen zu helfen - auch zeitlich begrenzt - können sich bei Christel Trach-Riedesser melden, zwischen 19 und 20 Uhr unter 07361-72828.

Wer für die Familie Millogo spenden möchte:

KSK :IBAN : DE41614500500110215400 BIC: OASPDE6A

Kath. Kirchengemeinde Burkina Faso Spende Schulbildung-Nahrung-Gesundheit-Bauten

Nur bei Angabe der vollständigen genauen Postanschrift werden Spendenbescheinigungen ab 201 Euro automatisch zum Jahresende zugesandt. Ansonsten gilt Ihr Überweisungsbeleg zur Vorlage beim Finanzamt.