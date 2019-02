Heilig-Kreuz-Chor spendet für Marienkapelle

Aus Anlass seines 150jährigen Bestehens hat der Hüttlinger Heilig-Kreuz-Chor am 25. November ein vielbeachtetes und mit großer Begeisterung aufgenommenes Konzert in der Heilig-Kreuz-Kirche gegeben. Unter der Leitung von Matthias Schimmel hat der Chor – zusammen mit seinen Solisten und begleitet von einem Instrumentalensemble – Chorsätze aus fünf Themenkreisen vorgetragen.

50 Prozent des Erlöses – nämlich 1800 Euro – hat der Chor in Vertretung von Pfarrer Ludwig Heller an den zweiten Vorsitzenden des Kirchengemeinderates, Willi Anderl, überreicht. Damit soll die Außenrenovation der Marienkapelle am Friedhof vorangetrieben werden. Sie ist 1413 vom Augsburger Bischof Wilhelm von Kirchberg geweiht worden und damit das älteste Gebäude Hüttlingens.