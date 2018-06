Heilig-Kreuz-Chor gestaltet Gottesdienst

Mit traditionellen, klassischen Chören von Camille Saint-Saёns, Charles Gounod und Franz Schubert hat der Hüttlinger Heilig-Kreuz-Chor den Festgottesdienst an Fronleichnam gestaltet.

Dem Kantarium Sankt Blasien war der vierstimmige Satz „Lasset am heil’gen Fest“ in einer a-cappella-Vertonung entnommen. Im Wechsel mit der Gemeinde erklangen zudem mehrstimmige Sätze zu modernen geistlichen Liedern aus dem neuen Gotteslob sowie aus Taizé. Das Sololied „Ave verum corpus“ in einer Fassung von Wolfgang Amadeus Mozart für Sopran und Orgel und ein Präludium für Orgel von Carl Czerny unterstrichen die Feierlichkeit des Festes. Die Prozession wurde vom Heilig-Kreuz-Chor mit neuem geistlichen Liedgut von Lorenz Maierhofer, Peter Janssens, Gunther Martin Göttsche und Bertold Engels sowie Chorälen und Prozessionsmärschen des Musikvereins begleitet.