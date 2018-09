Hüttlinger Schüler spenden 350 Euro

Wie schmeckt eigentlich Hirsebrei, wie wohnen die Kinder in Burkina Faso, wo gehen sie in die Schule, wie ist die medizinische Versorgung? All das und noch mehr wollten die Kinder der Grundschule und der Sekundarstufe an der Alemannenschule anlässlich zweier Veranstaltungen von und mit Frère Joseph im Bürgersaal wissen. Arrangiert hatte das Verbindungslehrer Rudi Kolb. Weil der burkinische Gast lediglich französisch spricht, übersetzten Christel Trach-Riedesser und Odilie Widz-Brucker.

Die Begrüßung teilten sich Schulleiter Ralf Meiser, die Schulband mit Thomas Betzler und der Schulchor unter der Leitung von Ulrike Haberer und am Ende gab es für jedes Kind als „Versucherle“ eine kleine Portion Hirsebrei. Die SMV-Schüler überreichten dem Gast aus Burkina Faso einen Scheck in Höhe von 350 Euro. „Das Geld haben wir im Rahmen des Sponsorenlaufes „die Ostalb läuft“ gesammelt und wir möchten Sie bitten damit unseren ‚Altersgenossen‘ in Ihrem Land Gutes zu tun“, meinten die Schülervertreter bei der Scheckübergabe im mit den Fahnen beider Länder geschmückten Bürgersaal.