Hüttlinger Musiker besuchen Italien

Zusammen mit Vertretern des Partnerschaftsvereins und dem Ortsverein des Schwäbischen Albvereins hat der Musikverein Hüttlingen eine Konzertreise nach Cotignola in Italien. Bürgermeister Günther Ensle begleitete die Reisegruppe. Bereits zum dritten Mal folgte der Musikverein damit einer Einladung in die italienische Partnergemeinschaft in der Emilia-Romagna. Neben einem Platzkonzert im schön angelegten Garten der Seniorenresidenz stand die Konzertreise ganz im Zeichen des „Festa della birra di Cotignola“. Seit nunmehr

26 Jahren veranstaltete die italienische Gemeinde ein großes Volksfest nach deutschem Vorbild. Für die passende Stimmung im Zelt sorgten an zwei Abenden die Musiker aus Hüttlingen unter der Leitung von Robert Wahl. Die Uniformen tauschte der Musikverein dabei gegen Lederhosen und Dirndl und brachte mit den Klassikern der traditionellen Blasmusik das italienische Publikum zum Beben. Zu Beginn der Reise hatte Bürgermeister Luca Piovaccari die Hüttlinger Delegation im Garten der historischen Musikschule des Ortes begrüßt.