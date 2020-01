Hüttlinger Liederkranz will nur noch zwei Tage lang feiern

Auf ein ereignisreiches Jahr hat der Hüttlinger Liederkranz Eintracht bei seiner Jahreshauptversammlung zurückgeblickt. Ein außergewöhnlicher Höhepunkt, so der Vorsitzende Alexander Bosch, ist die Teilnahme am Chorfest bei der Bundesgartenschau in Heilbronn gewesen. Das traditionelle Scheunenfest des Vereins soll nur noch zwei statt drei Tagen dauern.

Chorleiterin Andrea Seibold erinnerte in ihrem Rechenschaftsbericht an zahlreiche Auftritte mit befreundeten Vereinen, an das Konzert anlässlich der Heilbronner Bundesgartenschau sowie an den Ehrungsabend des Eugen-Jaekle-Gaus im Hüttlinger Forum. Sie bedankte sich bei allen Sängerinnen und Sängern für ihr großes Engagement. Dem schloss sich auch Christian Steiner an, der mit großem Erfolg den Kinder- und Jugendchor betreut. Größte Highlights des Chornachwuchses waren im vergangenen Jahr das Musical, das zusammen mit dem Chor der Alemannenschule Bürgersaal aufgeführt wurde, die Auftritte beim traditionellen Scheunenfest und die Vorbereitungen auf eine CD.

Vorsitzender Bosch: „Erfreuliches Jahr“

Der Vereinsvorsitzende Alexander Bosch berichtete von einem sehr erfreulichen Jahr, von Konzerten, Musicals und den Highlights bei der Heilbronner Gartenschau sowie dem Scheunenfest. Allerdings werde man in diesem Jahr nur noch zwei statt drei Tage lang feiern. Der Traditionschor werde sein zehnjähriges Bestehen begehen. Bürgermeister Günter Ensle lobte den Verein als Aushängeschild seiner Gemeinde. Vor der Jahreshauptversammlung gestaltete der Verein den Gottesdienst in der Heilig-Kreuz-Kirche mit. Fast 100 Mitglieder hatten sich zum Gottesdienst eingefunden. Beim Totengedenken erinnerte der Verein auch dem langjährigen Vorsitzenden Hans Veil, der im vergangenen Jahr verstorben war.

Als Jubilare wurden folgende Mitglieder geehrt: 65 Jahre im Chorverband: Otto Kinzler und Karl Rathgeb. 60 Jahre Mitgliedschaft: Anton Kieninger, Josef Maier. 50 Jahre: Franz Dollansky, Karl Ladenburger, Kaspar Merz. 25 Jahre: Roland Erhardt und Josef Seibold. Zehn Jahre: Kerstin Hader und Birgit Schurr,