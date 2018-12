Hüttlinger Heilig-Kreuz-Chor singt in den Gottesdiensten

Die Christmette um 22 Uhr an Heiligabend in der Heilig-Kreuz-Kirche in Hüttlingen eröffnet der Heilig-Kreuz-Chor mit dem modernen Chorsatz „Weil Gott in tiefster Nacht erschienen“ von Ingo Bredenbach (1959). Es folgen Gesänge aus Taize und neue geistliche Chorlieder von Klaus Heizmann (1944). Christopher Tamblings (1964 -2015) Motette „Vom Himmel stieg hernieder“ für Chor und Orgel kombiniert schließlich einen weihnachtlichen Kehrvers mit Chorversen aus Psalm 96, der den Weihnachtsjubel ebenso zum Ausdruck bringt wie das französische Weihnachtslied „Noel“ in einem Satz von Johannes Haas. Querflöten (Birgit Wahl und Monika Salvasohn), Soli (Hedi Glaser-Schimmel, Heike Anderl und Julius Bauer) sowie Orgel (Matthias Schimmel) bereichern Chor- und Gemeindegesang.

Am ersten Weihnachtfeiertag um 10 Uhr ist eingangs der Satz von Georg Friedrich Händel „Tochter Zion“ mit Chor, Gemeinde und Orchester zu hören. Zum Ordinarium der Messe erklingt die neu einstudierte Pastoralmesse in G des schlesischen Komponisten Ignaz Reimann (1820 - 1885). Ein Weihnachtslied von Franz Reimann (1855 - 1926) für Sopran (Heike Anderl) Chor und Orchester sowie der Schlusschor des Weihnachtsoratoriums von Camille Saint-Saëns (1730 - 1803) runden den feierlichen Gottesdienst ebenso ab wie das „Andante festivo“ von Jean Sibelius (1865 - 1957) und ein „Pastorello“ von Johann Michael Haydn (1737 - 1806).

Der Kirchenchor wird von einem Ensemble bewährter Instrumentalisten, Bläsern des Musikvereins mit Robert Wahl sowie Tobias Renner an der Orgel begleitet; die Gesamtleitung hat Matthias Schimmel.

Auch den Gottesdienst zum Jahresschluss an Silvester um 17.30 Uhr gestaltet der Chor zum Ende des Jubiläumsjahres mit festlichen Weisen und Instrumentalmusik.