Hüttlinger Hedgehogs bilden Square-Tänzer aus

Im Clubraum des Hüttlinger Vereins „The Hedgehogs Square Dance Club“ haben Susanne Schwenninger, Karin Fischer und Sabine Vöhringer erfolgreich ihre Square-Dance-Grundausbildung abgeschlossen und die Abschlussprüfung bestanden.

Dazu hatten die diesjährigen Students im Vorfeld an den Clubabenden insgesamt 68 Figuren des sogenannten Mainstream eingeübt. Geleitet wurde der Kurs vom sogenannten Clubcaller Hans-Gerd Gasser.

Nach der bestandener Abschlussprüfung steht den frischgebackenen Tänzerinnen nun die gesamte Welt des Modern American Square Dance offen. Künftig können sie an jedem Clubabend oder jeder Tanzveranstaltung weltweit mittanzen.

Bei genügend Interessenten soll es auch in diesem Jahr wieder eine neue sogenannte „Class“ in Hüttlingen geben. Hierzu findet am 13. und 20. September ein sogenanntes Open-House statt. Das ist eine gute Gelegenheit, den Square Dance unverbindlich kennenzulernen. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr im Untergeschoss in der Limeshalle in Hüttlingen.