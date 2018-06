Hüttlinger Ferienprogramm bietet für jeden etwas

„Sommer, Sonne Ferienspaß“, so lautet auch in diesem Jahr wieder das Motto für das Hüttlinger Ferienprogramm. 30 Programmpunkte warten auf die Kinder während der Sommerferien. In der vergangenen Woche wurde bereits das Programm von der Gemeindeverwaltung an alle Haushalte verteilt. Darin sind Anmeldecoupons enthalten, mit denen man sich direkt beim Veranstalter, also Vereinen, Privatpersonen oder Institutionen, melden kann. Spätester Abgabetermin der Anmeldungen ist Freitag, der 6. Juli. Ist eine Veranstaltung überbucht, bekommt derjenige Platz, der sich am ehesten gemeldet hat.

Die erste Veranstaltung beginnt am 27. Juli, da veranstaltet die TSV-Fußballabteilung von 15 bis 17.30 Uhr einen „Girls Soccer Day“. Weitere Veranstaltungen sind unter anderem eine „Expedition Kuhstall“, die am 1. August stattfindende Sparkassen Beach-Party im Naturerlebnisbad, die „Faszination Harfe“ zusammen mit Susanne Engel, Näh-, Zauber- und Bastelkurse, sowie Wanderungen. Interessant wird auch eine Exkursion mit dem Jäger durch den Wald sein, werden Schnuppertennis- und Tauchkurse angeboten, kann mit Märchenwolle ein Sommerfeenmobile gebastelt werden, lädt die evangelische Kirchengemeinde ein, Detektiv Pfeife auf seiner Glücksspur zu folgen und bieten Feuerwehr und Jugendrotkreuz gemeinsam „Spiel und Spaß“ an. (vo)