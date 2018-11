Hüttlinger 60er feiern Geburtstag in Heidelberg

Hüttlingens 60er der Jahrgänge 1958-60 haben ihre gemeinsamen Geburtstagsfeierlichkeiten bei einem gemütlichen Zusammensein im Sulzdorfer Gasthaus Sankt Josef begonnen. Am darauffolgenden Tag wurde dann ein Doppelstockbus zu einem Tagesausflug nach Heidelberg bestiegen, wo mit einer fachkundigen Führung die Stadt und das Schloss besichtigt wurden. Nach einem zünftigen Handvesper am Bus fuhr man mit der „Königin Silvia“ den Neckar aufwärts bis Neckarsteinach. Ein festliches Menü im Gasthaus „Adler“ in Heuchlingen rundete am Abend diese rundum gelungene Jahrgangsfeier ab. Foto: vo