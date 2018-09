Hüttlingens Gemeinderat lobt Ortskernsanierung

Als ein Erfolg ist im Gemeinderat die Ortskernsanierung der vergangenen 16 Jahre gelobt worden. In nächster Zeit wird ein weiteres Sanierungsgebiet angegangen, zu welchem auch das Rathaus zählen wird. Die Gemeinde beauftragte das Stuttgarter Unternehmen STEG mit der Abrechnung und dem Erstellen einer Dokumentation.

Vor 16 Jahren begann die Gemeinde mit dem ersten Abschnitt der Ortsmittesanierung. Im Vergleich zu heute ist in diesem Bereich der Ortskern fast nicht mehr wiederzuerkennen. Es ist abgerissen, renoviert oder neu gebaut worden. An Gemeinde und Grundstücksbesitzer sind rund acht Millionen an Fördermitteln geflossen, markante Gebäudekomplexe entstanden und „ein Ort mit städtischem Flair“ herangewachsen.

Der Gemeinderat hat weitere Gewerke für die Erweiterung der Alemannenschule vergeben. So liefert die Firma VS-Schulmöbel für 54 000 Euro die Klassenzimmermöblierung, den Werkraum stattet für 180 000 Euro die Firma WPO aus Illertissen ebenso aus, wie sie die Werkzeuge mit einem Kostenaufwand von fast 27 000 Euro liefert.

Weil die aktuellen Lieferzeiten bei rund zehn Wochen liegen, wird das Neubaugebiet „Hochfeld“ wohl noch bis Anfang, Mitte Dezember auf seine „Erleuchtung“ warten müssen. Die Kosten dafür belaufen sich bei der ausführenden Firma Jerg (Aalen) auf 39 000 Euro.

Die Kocherbrücke in der Fortsetzung der Bachstraße muss saniert werden. Die aktuelle Kostenberechnung beläft sich auf fast 400 000 Euro. Vergeben wird die Maßnahme in der Novembersitzung. Für die Sanierung ist im Haushalt 2019 ein Haushaltsrest eingeplant.

Der Gemeinderat der Gemeinde Hüttlingen bleibt konsequent. Bei seiner jüngsten Sitzung am Donnerstagabend hat er gleich zwei Baugesuche im Gewerbegebiet und in der Limesstraße abgelehnt. Bei beiden aus demselben Grund: nämlich die Unvollständigkeit der Unterlagen.

In Abstimmung mit der Feuerwehr hat der Gemeinderat die Satzung für ihre Wehr neu überarbeitet. Damit sollen der Personalbestand gesichert, die Wirtschaftlichkeit verbessert und der Kostenersatz neu geregelt werden. Beide Fraktionen lobten die Qualität der Feuerwehr und deren ehrenamtlichen Einsatz.