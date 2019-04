Hüttlingen wird zur Einkaufsmeile

Obwohl Hüttlingen wahrlich genügend Parkplätze zu bietet, sind Abstellmöglichkeiten für Fahrzeuge jeglicher Art am verkaufsoffenen Sonntag Mangelware gewesen. Natürlich vor allem in der Bachstraße, aber auch vor den übrigen teilnehmenden Geschäften mussten die vielen Hundert Besucher Ausschau halten, um ihr Fahrzeug unterzubringen. Die Zahl der geöffneten Geschäfte hatte im Vergleich zu früheren verkaufsoffenen Sonntagen merklich zugenommen. Da machte der Badgestalter Seibold in der Abtsgmünder Straße mit einem Infotag auf sein 70jähriges Know-how in Sachen Bad und Heizung genauso aufmerksam, wie das der Türen- und Fensterbauer Jörg in der Bolzensteig mit seiner Hausmesse tat.

Natürlich waren die beiden Zugpferde in der Bachstraße (Bekleidungs- und Schuhmarkt), sowie der E-Markt in der Kocherstraße mit von der Partie. Neu präsentierten sich die „Brillenliebe“ in der Abtsgmünder Straße und gegenüber die „DekoMarie“, womit sich das Angebot für die vielen Besucher beträchtlich ausgeweitet hat.

Der nächste vom Gewerbe- und Handelsverein veranstaltete verkaufsoffene Sonntag ist während der 17. Muffigelfesttage am 17. Juni. Zuvor ist am 9. Mai wieder der beliebte Schnäppchenmarkt im Hüttlinger Bürgersaal.