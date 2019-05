Hüttlingen weiht Erweiterungsbau der Alemannenschule ein

Nach rund einem Jahr Bauzeit ist der Erweiterungsbau der Hüttlinger Alemannenschule mit zehn Klassenzimmern, Werk- und Nebenräumen seiner Bestimmung übergeben worden. Die Kosten für den in Modulbauweise erstellten Bau betragen etwa 4,5 Millionen Euro. Derzeit werden 463 Schüler an der Alemannenschule unterrichtet. Vor zahlreichen Ehrengästen übergab Bürgermeister Günter Ensle in der Aula der Schule den symbolischen Schlüssel in die Hände von Schulleiter Ralf Meiser. Es habe sich gezeigt, dass die Entscheidung des Gemeinderates richtig war, an dieser Stelle den Erweiterungsbau errichten zu lassen, meinte Ensle. Dass die Alemannenschule auch für das kommende Schuljahr die höchste Zuwachsrate aller Gemeinschaftsschulen im Umkreis verzeichnet, bestätige die Richtigkeit der Entscheidung, aber auch die des Landes, das den Bau mit insgesamt 2,8 Millionen Euro förderte. Foto: Thomas Siedler