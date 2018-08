Hüttlingen gratuliert „König Arthur“

Seit Donnerstag prangt in Hüttlingens Ortsmitte, direkt am Kreisel, ein großes Banner, mit dem die Gemeinde und die TSV-Familie dem frisch gebackenen Zehnkampf-Europameister Arthur Abele zum Erfolg am vergangenen Wochenende in Berlin gratulieren. Freilich hieß es bei den Übertragungen im Fernsehen immer, dass der neue Europameister aus Ulm kommt. Spätestens aber, als sein Fanclub um Thomas Ilg und Hansi Teufel im Stadionrund und auch im aktuellen ZDF-Sportstudio zu sehen war, weiß jeder, dass Abele aus Hofen stammt und seine ersten sportlichen Meriten für den TSV Hüttlingen einheimste. Vergessen ist sein Pech in Peking und die darauf folgenden vielen Verletzungen. Den Glückwünschen an Abele schließen sich die Ipf-und-Jagst-Zeitung/Aalener Nachrichten an. Foto: volckart