Hüttlingen feiert seine Meistersportler

Als Vorbilder und Botschafter der Gemeinde Hüttlingen hat Bürgermeister Günter Ensle die 217 erfolgreichen Sportler bei der Meisterfeier im Bürgersaal des Kultur- und Sportzentrums Limeshalle am Dienstagabend bezeichnet. Schließlich würden sie den Namen ihrer Heimatgemeinde bei Welt- oder auch Europameisterschaften in alle Welt tragen.

Kerstin Abele war bei ihren Handbikerennen in Miami ebenso erfolgreich wie in Köln und Louis und Gebhard Fürst sahnten bei Wettkämpfen mit Armbrust oder Luftgewehr nicht nur in Innsbruck, sondern auch am Baikalsee in Sibirien ab. Bürgermeister Ensle gratulierte allen Sportlern zu ihren Erfolgen, überreichte Urkunden und kleine Präsente. Sein Dank galt auch allen Übungsleitern, Trainern und Betreuern. Umrahmt wurde die Meisterfeier von Showauftritten der Avantis und der Avanti Chicks.

Kleintierzuchtverein: Hubert Mayer, Elisa Mayer, Anna Mayer, Carolin Kuhn, David Kuhn, Jonas Mayer, Lina Mayer, David Kuhn, Xaver Kinzler, Stefan Schlipf, Roland Schlipf, Jugendgruppe mit Anna Mayer, Elisa Mayer, Lina Mayer, Theresa Kuhn, Carolin Kuhn und David Kuhn; Betreuer: Hubert Mayer

Handbike: Kerstin Abele

Schützen: Louis Fürst, Gebhard Fürst, Horst Bahle, Anton Steinacker

Kraftsport: Roland Götz, Nico Müller

Fußball: Fußball Aktiv Reserve: Janik Rup, Philip Schmid, Stefan Schneider, Florian Hailer, Martin Schneider, Rene Freimuth, Matthias Buck, Philip Gruel, Markus Fürst, Thomas Herdeg, Manuel Stegmaier, Matthias Gold, Niklas Franz, Lennart Kunz, Matthias Hornisch, Sven Karolewski, Marcel Avigliano, Florian Gruel, Philip Ruf, Jens Angstenberger, Patrick Wanner, Jonas Baumgärtner, Anton Seyler, Michael Dürr, Mahir Dogru, Michael Wiedemann, Jan Miller, Matthias Jäger, Patrick Birkle, Max Feinauer, Moritz Kamm, Andreas Rieger, Adrian Kunz, Bernd Hailer und Steffen Hailer; Trainer: Bernd Hailer, Eugen Rösch und Patrick Bieg

Handball: Weibliche C-Jugend: TSV: Barbara Fürst, Lorena Göhringer, Mette Hansen, Clara Jörg, Elisa Kaiser, Lara Kurz, Jule Schuppich, Lotte Böhm und Nele Balle; TG: Nina Grimm, Carla Törner, Elisa Weiß, Lena Gschwend, Sophia Abele, Stefanie Dao und Chiara Farinelli; JSG Rosenstein: Nina Funk; Trainer: Martin Kommer und Mathias Hornung; Männer 4. Mannschaft: Fabian Wanner, Raimund Gsell, Gabriel Bordea, Dominik Feil, Ralf Borst, Andreas Schiele, Jaromir Samec, Roland Schlipf, Julian Schips, Wolfgang Haas, Alexander Kopp, Gerald Coors, Matthias Fürst, Oliver Krause, Tobias Rathgeb, Marcel Schichta, Roland Bauer, Florian Graf, Jörg Kühlhorn, Tobias Hägele, Julian Bieg, Jochen Müller; Trainer: Dominik Feil; Männer 5. Mannschaft: Thomas Blum, Hermann Böhm, Harald Bihr, Benjamin Reiber, Alexander Maul, Heiko Huber, Klaus Funk, Alexander Zeller, Talal Durgham, Marcel Spielmann, Thomas Sutter, Patrick Hertrich, Jochen Fürst, Hansjörg Bullinger, Tobias Bolsinger, Alexander Deibert, Reiner Hefele, Alexander Jörg, Joachim Joas, Lothar Schinko, René Steinacker, Armin Wolfsteiner, Klaus Mayer, Christoph Herrmann; Trainer: Marcel Spielmann

Judo: Raphaela Kourtakis, Helen Heckel, Mona Zeller, Lara Marie Moll, Jana Czech, Lanea Krtschil, Joshua Funk, Patrick Munz, Finn Weber; Trainer: Horst Müller, Alexandra Kourtakis, Raphaela Kourtakis und Helen Heckel

Tischtennis: Jasmin Zeller, Daniela Haas, Christine Mann, Vlasta Schmidt-Walter, Diane Stürmer, Barbara Friedl, Katrin Emelife, Maik Dolder, Andreas Becker, Manuel Stegmaier, Jürgen Haas, Ralf Mayer, Fabian Prügner, Armin Hofmann, Burkhard Deeg, Timo Starz, Mario Auchter, Nicolai Haas, Helmut Leng, Dieter Haas, Nicolai Jörg, Andreas Steidle, Michael Kurz, Patrick Stürmer, Bernd Mayle, Ralf Korvin, Jan Klumpp, Florian Grandy, Diane Stürmer, Vlasta Schmidt-Walter; Trainer: Jürgen Haas

Sportakrobatik: Gruppe „Avanti Avanti“ mit Tamara Pelzmann, Carolin Bieg, Leonie Haas, Melis Arslan, Sarah Gentner, Leonie Beuther, Amelie Pydde, Lea Wenger, Laura Leuz, Mona Leuz, Lisa Bihlmaier, Vicky Engelmann, Nele Balle, Maya Wirth, Diana Diem, Milena Hofmann, Sven Naujok, Holger Fichtner, Bettina Maier, Emelie Gaiser, Taylan Titiz, Natalie Gaiser, Silvi Wirth, Angela Di Liberto; Trainer: Angela Di Liberto, Sven Naujoks, Silvi Wirth und Holger Fichtner

Geräteturnen: Anna Mezger, Lene-Sophie Abele, Melina Kajerski, Hannah Raab, Nele Gergolla, Anna Seibold, Jana Weiß, Paulina Harsch; Trainer: Gabi Seibold und Anita Weiß

Leichtathletik: Luca Wengert, Noah Sauter, Hannes Abele, Max Jettke, Pascal Gatti, Julian Ulmer, David Rettenmeier, Pauline Riethe, Daniel Bees, Lukas Abele, Laurin Raab, Luisa Schulz, Leonie Kroter, Emma Frankenreiter, Robert Merkel, Alexis Neher, Johanna Barth, Toni Hutter, Raphael Kopp, Benjamin Schäffner, David Adelmann, Johannes Ilg, Hannes Cervinka, Sina Pickl; Übungsleiter: Horst Abele, Alexander Hegele, Theo Gold. Roland Kling, Hans Eisert, Lena Schiewe, Eva Gold und Lena Kruger.