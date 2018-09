Hüttlingen feiert Gemeindefest

Wer zwei Kirchen hat, der darf auch zweimal ein Patrozinium feiern. Vor wenigen Wochen feierte man es für die Heilig-Kreuz-Kirche, am gestrigen Sonntag hatte die ältere Michaelskirche ihren Festtag. Den verknüpfte die katholische Kirchengemeinde mit dem Gemeindefest, welches immer am letzten Septembersonntag gefeiert wird.

Das Fest begann mit dem sonntäglichen Hauptgottesdienst, nachdem es nicht mehr wie in früheren Jahren am Freitag einen bunten Abend gibt. Pfarrer Ludwig Heller nahm den Gottesdienst zum Anlass, auf seine lebendige Kirchengemeinde hinzuweisen. Schließlich könne alljährlich eine große Zahl ehrenamtlicher Helfer ausgezeichnet werden, welche ihren Dienst in den kirchlichen Jugendgruppen, etwa beim Besuchsdienst oder in der Bücherei versehen, um nur ganz wenige zu nennen.

Nach dem Gottesdienst ließ man sich im Bürgersaal ein leckeres Mittagessen servieren und wurde schließlich noch auch mit Kaffee und Kuchen verwöhnt. Dazwischen unterhielten der Sing- und Spielkreis zusammen mit dem Kindergarten Sankt Josef die Festbesucher . Es konnten selbs tgebundene Herbstkränze für einen guten Zweck erworben werden, während sich die Kinder auf der Spielstraße tummelten.