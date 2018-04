Gute Konjunktur in Hüttlingen

Der Gewerbe- und Handelsverein (GHV) hat bei seiner gut besuchten Jahreshauptversammlung zurückgeblickt und ein positives Fazit gezogen.

Sowohl die Dax-Unternehmen, als auch die deutsche Wirtschaft erfreuen sich einer guten Konjunktur, was sich auch in der Bilanz des Vorsitzenden Rainer Horlacher auf die Hüttlinger Unternehmen niederschlägt. Der Verein könne mit dem vergangenen Jahr sehr zufrieden sein, habe man doch weitere Mitglieder hinzugewinnen können. Die ganze Vereinstätigkeit befindet sich in bewährten und auch kompetenten Händen und die Zusammenarbeit – auch mit Bürgermeister, Verwaltung, Gemeinderat und Bauhof – sei ausgezeichnet. Sowohl Schriftführerin Ines Tiller, als auch die Kassiererin Christa Seibold, sowie die Beisitzerinnen Andrea Kunze und Moni Hirth zeichneten in ihren Rückblicken das Bild eines arbeitsreichen Jahres mit Schnäppchenmärkten, verkaufsoffenen Sonntagen und langen Einkaufsnächten, Kirchweihsonntag und Muffigelfesttagen, wo sich die Gemeinde als gern besuchtes Einkaufszentrum im Herzen der Region beweisen konnte.

Immer an einem Strang

Bürgermeister Günter Ensle bestätigte bei der Entlastung, dass man mit dem GHV immer an einem Strang gezogen habe. Hüttlingen sei attraktiv, habe aber noch immer viel zu geringe Gewerbesteuereinnahmen, weshalb das Gewerbegebiet Bolzensteig vergrößert werden müsse, trotz des Gegenwindes etwa aus Rainau. Seine Gemeinde müsse im Gegenzug auch sehr viel Zubringerverkehr in seine Nachbargemeinden ertragen. Er werde im Rahmen einer Einladung dem dortigen Gemeinderat den Standpunkt Hüttlingens erläutern. Genau deshalb werden auch die B 19-Sanierungsarbeiten entzerrt, wird in diesem Jahr im August nur noch der zweite Abschnitt (bis zur Tankstelle) und erst im kommenden Jahr das letzte Drittel bis zur Einmündung Hohe Espe in Angriff genommen. Bei den Wahlen stellte sich Vorsitzender Rainer Horlacher für eine weitere Amtszeit ebenso zur Verfügung, wie Revisor Jürgen Eisele. Neue Schatzmeisterin ist Michaela Jörg, die Christa Seibold nach zwei Amtszeiten ablöste. Ausgezeichnet wurden für 40-jährige Mitgliedschaft Blumen Wolter und die VR-Bank Ostalb, seit 25 Jahren Mitglied sind das Seat-Autocenter Wolfgang Gückelhorn und Walter Schmid, die beide ebenfalls Ehrenurkunden erhielten. Johannes Neusinger bot den Mitgliedern Informationen über eine mögliche Altersversorgung der Angestellten in den Mitgliedsbetrieben an.