Grandioses Jahresabschlusskonzert vor vollem Haus

Jahresabschlusskonzert des Musikvereins gehört seit vielen Jahren zu den gesellschaftlichen Höhepunkten Hüttlingens. Fast immer ist der Bürgersaal restlos ausverkauft und dürfen die Jugendkapelle, sowie die “Bläserbande“ die Veranstaltung eröffnen.

Seinen Glanz erhielt das Konzert in diesem Jahr durch die Anwesenheit von Roderich Kiesewetter und seiner Gattin, ferner waren alle Ehrenmitglieder zugegen, zahlreiche Hüttlinger Vereinsvorsitzende und Vorsitzende auswärtiger und befreundeter Vereine.

Das Programm eröffnen durfte die Jugendgruppe zusammen mit der Bläserbande. Auf „Die Maske des Zorro von James Horner folgten „Ghosts, Gomblins and Whiches von James Swearingen, sowie Oh happy day von Scott Watson. Bedingt durch den Umbau auf jetzt 80 Aktive stieg auch die Vorfreude auf „Flaming Stars“ und die anspruchsvolle Ouvertüre zu Jacques Offenbachs „Orpheus in der Unterwelt“, wo in allen Registern Fingerfertigkeit gefragt ist. Als „Stargast“ hatte der Musikverein Baron Münchhausen alias Viktor Rettenmaier eingeladen, der in Galauniform seine verrückten Lügengeschichten erzählte.

Wie man einen Drachen zähmt (von James Powell) erzählten die Musiker ebenso spannend wie die Titelmelodie zum neuen James Bond-Streifen „Skyfall“ und Johann Strauß‘ Marsch „Zivio“. Danach durften sich die Besucher in der Pause erfrischen und stärken.

Sechs Tubisten begeistern als Wildkatzen

Traditionell gehört der zweite Programmteil nach der Pause den Registern. Da entführten „Die Kinder des Amazonas“ mit lateinamerikanischen Rhythmen auf den Kontinent der Gauchos und Inkas, gab sich das tiefe Blech mit den sechs Tubisten Roland Bihr, Andreas Herzig, Benedikt Mitterbauer, Matthias Rappel, Simon Harsch und Simon Sorg als echte Wildkatzen und begeisterten zudem mit dem „Tuba Tiger Rag“. Die Flötistinnen um Birgit Wahl, Christine Mitterbauer, Katharina Mayer, Leonie Malleitschus, Jasmin Forell und Karin Rettenmaier bestachen bei „Tico Tico“. Während die schwedische Popband „ABBA“ mit einem Medley ihrer Welthits zur Unterhaltung beitrug.

Das Konzert endete mit dem bekannten Traditionsmarsch „Zum Städtele hinaus“ von Georg Meissner. Die Zuschauer forderten vehemnt Zugaben und belohnten diese mit reichlichem Applaus.

Robert Wahl für sein Engagement geehrt

Robert Wahl und der Hüttlinger Musikverein sind seit 40 Jahren eine Erfolgsgeschichte. Bei dessen 40. Jahresabschlusskonzert zeichnete ihn der Vorsitzende Christian Ebert für seine Arbeit um den Verein aus. Die hatte im Frühjahr 1980 als Nachfolger von Erwin Köder begonnen. Zu seinen größten Erfolgen zählt er noch heute an erster Stelle die internationale „Musikschau der Nationen“ in Bremerhafen aus dem Jahre 1987 auf, wo man unter lauter Profis als zweitbeste Amateurkapelle abgeschnitten hatte. Für internationales Ansehen sorgte aber auch das Bonner Kanzlerfest vom Jahre 1992 oder die Blasmusikparade des Süddeutschen Rundfunks, wo die Kapelle undankbarer Vierter wurde. Musikalisch wertvoll war aus dem Jahr 2007 das Wertungsspiel beim Bundesmusikfest in Würzburg, wo die Wahl-Schützlinge mit „hervorragend“ bewertet wurden. Heute betreut Wahl in Hüttlingen 39 Jugendliche und 80 Aktive. Die offizielle Ehrung für seine 40jährige Dirigententätigkeit wird der Musikverein bei der Jahreshauptversammlung im März kommenden Jahres durchführen.