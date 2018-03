Glasfaserkabel für Lengenfeld

Breitband ist nicht nur in aller Munde, sondern gehört in jedes Haus. In Hüttlingen sind in der Zwischenzeit neben dem Hauptort auch alle Teilorte sowie die Neubau- und Gewerbegebiete versorgt worden. Jetzt ist auch eine dreieinhalb Kilometer lange Leitung zwischen Unter-, Mittel- und Oberlengenfeld hinzugekommen.

450 000 Euro wird diese Glasfaserleitung kosten. Das Land bezuschusste diese Maßnahme mit 254 000 Euro, welche weitgehend im sogenannten „Spülrohrverfahren“ verlegt wurde. Gebaut wird zurzeit in der Nähe des Halmeshofes. Die Bauarbeiten führt das heimische Unternehmen Mezger-Bau durch. Bürgermeister Günter Ensle und Ortsbaumeister Georg Nusser machten sich ein Bild vom Fortgang der Arbeiten.