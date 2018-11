Gemeinderäte wollen innerorts Tempo 30

Von Deutsche Presse-Agentur

Kaugummi einfach ausgespuckt, Glasflasche in die Gegend geworfen, Hundekot liegen gelassen oder Zigarettenkippe fallen gelassen? Solche Umweltsünden können in Baden-Württemberg jetzt deutlich teurer werden als bisher. Der ab 1. Dezember geltende Katalog sieht für derartige Verstöße zwischen 50 und 250 Euro Bußgeld vor, wie das Umweltministerium am Freitag in Stuttgart mitteilte.

Bisher lag der Rahmen für solche Vergehen bei 10 Euro bis 25 Euro.