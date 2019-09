Gemeindefest auf hoher See

Die kleinen und großen Piraten haben im Bürgersaal der Limeshalle in Hüttlingen ihr Publikum begeistert. Beim Gemeindefest gab es Kulturelles und Kulinarisches für die Festbesucher.

Im vollbesetzten Bürgersaal ging das Heilig-Kreuz-Gemeindeschiff für einen Tag vor Anker. Schon am Morgen hatte sich die Gemeinde zum Festgottesdienst in der Kirche eingefunden, ehe man sich dann im Bürgersaal versammelte, um sich bei Tisch von vielen Schiffsköchen mit allerlei leckeren Mahlzeiten verwöhnen zu lassen.

Den Höhepunkt lieferten anschließend die kleinen und größeren Piraten von Arche Noah, sowie dem Kreuz- und Querchor unter der versierten Leitung von Michael Habrom und seiner Crew, selbstverständlich mit Augenklappen und Kopftuch ausgestattet.

Sie alle nahmen ihre Zuhörer mit über die sieben Meere, so wie es Pfarrer Ludwig Heller und sein zweiter Offizier Willi Anderl bei ihrer Begrüßung angekündigt hatten. „Ein Schiff ist nur so gut wie seine Mannschaft“, so der Pfarrer. Kapitän Heller versäumte es natürlich nicht, seiner fleißigen Mannschaft in Küche und Keller, für ihren Einsatz zu danken.

Im Saal boten fleißige Floristinnen selbstgebundene Herbstkränze für einen guten Zweck an. Während im Foyer Isolde Neukamm um neue Mitarbeiter für ihre Nachbarschaftshilfe warb und andere Crewmitglieder an einer riesigen Kuchentheke ihre leckeren Erzeugnisse feilboten. Draußen vor der Halle gab es für kleine Festbesucher eine Spielstraße.