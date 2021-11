Gelingt den SG2H-Damen endlich ein Sieg

An diesem Samstag bestreiten die Württembergliga-Damen der SG Hofen/Hüttlingen ihr drittes Auswärtsspiel der Saison gegen die zweite Damenmannschaft des TV Nellingen. Anpfiff ist für die Handballerinnen um 16 Uhr in der Sporthalle I in Ostfildern-Nellingen.

Nachdem die Truppe von Oppold/Ilg erst vergangenen Montag auf der Platte stand und sich nach einem harten Kampf geschlagen geben musste, durften die Damen II des TV Nellingen ein spielfreies Wochenende genießen, da deren Spiel kurzfristig abgesetzt wurde.

Mit dem Nellingen gastiert die SG2H bei einem altbekannten Gegner aus der Württembergliga-Süd. Die junge und dynamische Mannschaft steht in der Tabelle nur zwei Plätze vor den SG2H-Damen, auf dem zehnten Tabellenplatz. Mit erst einem Sieg der Nellinger „Hornets“ gegen die Damen des TSV Denkendorf, sind auch diese gewollt die Punkte in heimischer Halle zu behalten.

Ganz nach der Devise des Trainergesanns Oppold/Ilg „Jeder Gegner ist schlagbar“ werden die Damen aus Hofen/Hüttlingen alles geben um den ersten Sieg einzufahren. Das Ziel ist es konzentriert, motiviert und mit dem Kampfgeist von vergangenem Montag aufzutreten.