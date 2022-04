Fußballer des TSV Hüttlingen bauen Zuschauertribüne im Jubiläumsjahr

Die Fußballer des TSV Hüttlingen feiern in diesem Jahr ihr 75-jähriges Bestehen. Im Mittelpunkt steht dabei der Bau einer neuen Zuschauertribüne im Stadion Bolzensteig. „Wenn alles nach Plan verläuft, dann erfolgt in der Sommerpause im Juni der Spatenstich und Ende August die Fertigstellung“, so Helmut Winter, Initiator und Projektleiter des Tribünenbaus.

Die Idee für das Bauvorhaben entstand bereits im Jahr 2015, als der Ausschuss der Abteilung auf einer Klausurtagung übereinkam, dass man mit einer Zuschauertribüne auf dem windigen Sportgelände den Zuschauern mehr Komfort bieten möchte. Das „Projekt Tribünenbau“ war geboren. Nach der Vorstellung des Projekts beim Vorstand wurden diverse Tribünen im Umkreis besichtigt. 2016 wurden dann erste Planungen und eine Finanzierungsstrategie entwickelt. Im Fokus stand dabei von Beginn an, die Abteilung finanziell nicht zu überfordern.

Bis Anfang 2019 ruhte das Projekt infolge einer Vereinbarung zwischen der TSV-Vorstandschaft und der Fußballabteilung, da mit dem Bau des Sportvereinszentrum Aktivum zunächst ein weiteres Großprojekt vom TSV erfolgreich zum Abschluss gebracht werden sollte. Im Frühjahr 2019 stimmte dann die Gemeinde Hüttlingen, die zugleich Eigentümer des Sportgeländes ist und dem Bauvorhaben von Beginn an positiv gegenüberstand, dem Antrag zum Bau einer Tribüne zu. Somit konnte mit der finalen Planung begonnen werden.

Hierfür wurde ein Projektteam unter Vorsitz des damaligen Abteilungsleiters Helmut Winter gegründet. Im Januar 2022 war es dann endlich so weit. Dank großem ehrenamtlichem Engagement des Projektsteams konnte die Planungsphase abgeschlossen werden und das offizielle Baugesuch bei der Gemeinde eingereicht werden.

Ein Team um Michael Vaas, dem Verantwortlichen für Sponsoring in der Abteilung, kümmerte sich erfolgreich um die Vermarktung der speziell dafür konzipierten Sponsorenpakete. So wurde ein gutes finanzielles Fundament geschaffen, mit dem auch Kostensteigerungen, die im Verlauf der Planungszeit eingetraten, zu kompensieren. Neben den Sponsoring- und Spendeneinnahmen stellen der Zuschuss der Gemeinde sowie der Einsatz von vorhandenem Eigenkapital der Fußballabteilung die weiteren Säulen der Finanzierung dar. Eine Kreditaufnahme wird nicht erforderlich sein.

Die Namensrechte an der Tribüne sicherte sich die Hüttlinger Speditionsfirma Mühlberger. Als weitere Premiumpartner konnten die Firmen Kalex-Electronics aus Essingen, die in Hüttlingen ansässige SHW Storage & Handling Solutions GmbH sowie die Kreissparkasse Ostalb gewonnen werden. Auch die gestartete Bausteinaktion wird bereits gut angenommen. Für 50 Euro hat jeder Bürger die Möglichkeit, das Projekt zu unterstützen. Alle Bausteinkäufer werden zukünftig auf einer Spendentafel an der Tribüne und auf der Homepage der Fußballabteilung veröffentlicht.

Bei der Hauptversammlung Ende März präsentiere dann Patrick Bieg, Abteilungsleiter Fußball, den Mitgliedern das Vorhaben. Die Versammlung stimmte einstimmig für die Umsetzung. „Wir sind sehr stolz, dass vorbehaltlich der offiziellen Baugenehmigung durch das Landratsamt aus unserer Vision im Sommer endlich Wirklichkeit werden kann“, so Bieg. Hier schloss sich Vorsitzender Eduard Rup an: „Die Tribüne wird eine Bereicherung unserer Sportanlage darstellen und sich perfekt einfügen.“

Neben einer Feierlichkeit zur Einweihung der neuen Tribüne, die für Ende August geplant ist, wird bei den Hüttlinger Fußballern anlässlich des Jubiläums noch einiges mehr geboten sein. Begleitet wird das Jubiläumsjahr von weiteren Aktionen für alle Mitglieder. Hier möchte sich die Abteilungsleitung jedoch noch nicht in die Karten schauen lassen. Zur Einstimmung ins Jubiläumsjahr findet am 30. April ein Frühlingsfest in einer Festhütte auf dem Hüttlinger Sportgelände statt. Den feierlichen Höhepunkt wird die Jubiläumsfeier am 12. November im Bürgersaal darstellen. Dann soll auch die Festschrift präsentiert werden.

Namen und Zahlen

Maße: 20 auf 7,25 auf 8,8 Meter (Länge x Tiefe x Höhe)

Zuschauerkapazität: etwa 150 Steh- und Sitzplätze

Geplante Baukosten: 190 000 Euro

Voraussichtliche Bauzeit: Juni bis August 2022

Name der Tribüne: Spedition Mühlberger Tribüne

Das Projektteam: Helmut Winter (Projektleitung), Norbert Schneider (stellvertretende Projektleitung), Simon Gaiser (Vorstand Liegenschaften TSV Hüttlingen), Helmut Stegmeier (Bauunternehmer), Volker Kopp (Bauingenieur), Patrick Bieg (Abteilungsleiter).