Für 25 Jahre Organistendienst geehrt

Dieser Tage hat Matthias Schimmel sein 25-jähriges Jubiläum als Organist der Heilig-Kreuz- Kirchengemeinde Hüttlingen gefeiert. Nach Organistentätigkeiten ab 1980 an Sankt Stefanus Wasseralfingen und Sankt Mauritius Westhausen trat er dieses Amt 1995 in Hüttlingen an. In dieser Zeit leitete er ebenso den Heilig-Kreuzchor über 18 Jahre hinweg. Auch die Erweiterung und Renovation der Köberle-Orgel an Heilig-Kreuz im Jahr 2012 erfolgte unter seiner intensiven Begleitung.

Erlernt hatte Matthias Schimmel das Orgelspiel bei Mechthilde Hug, Werner G. Unfried und KMD Hubert Beck, der ihn während seines Lehramtsstudiums an der PH Schwäbisch Gmünd im Hauptfach Orgel und Chorleitung ausbildete.

Nachdem momentan in den Gottesdiensten ein Gemeindegesang aufgrund Corona nicht möglich ist, gestaltete der Organist in den vergangenen Monaten vermehrt zusammen mit Hedi Glaser-Schimmel und Julius Bauer als Kantoren einzelne Gottesdienste der Kirchengemeinde. Hierdurch erhielten diese über die Weihnachtszeit und Silvester besondere Akzente der Feierlichkeit durch Wechselgesänge und vor allem mittels mehrstimmigen Liedsätzen.