Fußweg in Hüttlingen wird bis Februar 2019 gesperrt

Ab kommenden Freitag, 6. Juli, müssen wegen der Umbauarbeiten an der Hüttlinger Alemannenschule der nördliche Fußweg und der Parkplatz in der Jahnstraße aus Sicherheitsgründen gesperrt werden. Der während der Bauphase geänderte Schulweg führt die Jahnstraße entlang und dann weiter auf dem Fußweg neben der Sulzdorfer Straße nach unten in Richtung Ortsmitte. Oberhalb der Limeshalle kann das Schulgelände ganz normal betreten werden. Die Sperrung wird voraussichtlich bis Februar 2019 andauern.